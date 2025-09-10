Jugadores de Ecuador valoran llegar al Mundial en el segundo lugar de las eliminatorias

Guayaquil (Ecuador), 9 sep (EFE).- El portero de la selección de Ecuador, Hernán Galíndez y varios de sus compañeros, resaltaron la campaña de la Tri para acceder a su quinto Mundial, demostrando que se puede jugar de igual a igual ante cualquiera, tras el triunfo por 1-0 sobre Argentina, que les permitió clasificarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones, solo detrás de los vigentes campeones del mundo.

«Demostramos hoy lo que podemos llegar a ser, pudimos marcar más goles pero creo que el portero ‘Dibu’ Martínez terminó siendo figura», señaló Galíndez en el canal que transmitió el partido y añadió que «Argentina, al salir a presionar más, dejó más espacios, por lo que el plan del partido nos salió muy bien».

El portero recordó que, previo al partido contra Argentina, en los otros encuentros como con Brasil, también en Guayaquil, y contra Perú, en Lima, se crearon varias situaciones de goles que no se las pudo aprovechar.

«Contra Paraguay no generamos mucho, creo que fue mucho mérito del rival», pero «tras el triunfo sobre Argentina no nos podemos creer los mejores, pero tampoco nos creímos los peores por no poderle ganar a Paraguay», expresó Galíndez.

Por su parte, Enner Valencia dijo que «a pesar de todo lo que se dice de este grupo, este grupo sigue luchando por este país». «Seguimos dando la cara, dando el corazón, porque sabemos que también hay mucha gente que nos apoya y ojalá ellos disfruten de estte resultado», comentó el delantero.

«Desde que comenzó el partido, sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran rival, un rival de mucha jerarquía, los últimos campeones de Copas América y del Mundial, pero sabíamos que teníamos mucha fortaleza y que nos merecíamos esta victoria», dijo ‘Superman’.

Entretanto, Gonzalo Plata aseveró que «se deberá trabajar haciendo muy bien las cosas, llegar bien preparados a los próximos amistosos para hacer las cosas de la mejor manera en el Mundial», que organizarán en forma conjunta Canadá, Estados Unidos y México el próximo año.

Mientras, el defensa Willian Pacho lamentó la expulsión ante Argentina del centrocampista Moisés Caicedo que le impedirá jugar el primer encuentro de la Copa del Mundo. «Son cosas que pasan, pero se pudo sacar el triunfo y ahora tenemos que seguir trabajando porque se vienen los partidos amistosos y de ahí el Mundial», apuntó. EFE

