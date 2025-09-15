The Swiss voice in the world since 1935

Junts apoya a los manifestantes en la Vuelta y advierte que ese derecho no es «a la carta»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 15 sep (EFE).- La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, apoyó este lunes desde Waterloo (Bélgica) el derecho a manifestarse de los activistas propalestinos que salieron a las calles el domingo en la última etapa de la Vuelta Ciclista, pero criticó la «doble vara de medida» de quienes alimentan las protestas.

«En relación con la polémica de la Vuelta, desde Junts queremos expresar con firmeza y rotundidad y sin fisuras el apoyo al derecho a la manifestación», dijo Sales en declaraciones a la prensa.

La portavoz catalana se refirió también a «la doble vara de medir» de «algunos que hoy alimentan las protestas y la manifestación, pero que en el referéndum del 1 de octubre (de 2017) avalaron la represión policial contra las personas que pacíficamente fueron a votar».

En ese sentido, Sales subrayó que «el derecho a la manifestación no puede ser a la carta, a veces siempre, a veces de mal modo y a veces para todos».

Las declaraciones de la portavoz fueron en Waterloo, donde se celebran hoy y mañana unas jornadas de trabajo del grupo parlamentario de Junts en las que se fijará el rumbo del partido en este periodo de sesiones.

Las distintas manifestaciones propalestinas en protesta por la ofensiva israelí en Gaza que se desarrollaron en la tarde del domingo en Madrid desbordaron las calles de la capital y obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que tenía previsto acabar en Cibeles.

Los agentes cargaron contra los manifestantes en varios puntos de la capital después de que estos rompiesen los cordones policiales y saltasen las vallas para cortar las calles e impedir el paso de los ciclistas, cuando la competición se encontraba a 56 kilómetros de la meta.

Un despliegue policial sin precedentes, solo comparable al de la cumbre de la OTAN de junio de 2022, que blindó la capital frente a las protestas, pero no fue suficiente para impedir a los manifestantes boicotear la etapa final. EFE

mb/ahg/cg

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR