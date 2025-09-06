Justicia argentina procesa a trece personas acusadas de tener nexos con el Tren de Aragua

3 minutos

Buenos Aires, 6 sep (EFE).- Trece personas, once de ellas de nacionalidad venezolana, fueron procesadas por la Justicia argentina por su presunto vínculo con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, informaron este sábado fuentes judiciales.

Según informó la Fiscalía argentina, el procesamiento con prisión preventiva fue dictado por el juez federal Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, de la ciudad argentina de Corrientes (noreste).

La medida alcanza a once ciudadanos venezolanos, una colombiana y un argentino detenidos, en su mayoría, hace cuatro meses en la capital argentina y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes por sus presunto vínculos con el Tren de Aragua.

Estas trece personas fueron procesadas por los delitos de asociación ilícita en una organización criminal, financiación de actividades terroristas y de lavado de activos, como parte de una investigación llevada adelante desde 2023 por los fiscales Flavio Adrián Ferrini, Santiago Marquevich y Diego Velasco.

El principal acusado en esta investigación es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, señalado como líder de la denominada Banda del Yiyi -vinculada al Tren de Aragua-, quien tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 en Argentina.

Los otros doce acusados fueron apresados en una serie de allanamientos realizados a finales de mayo pasado.

Según la Fiscalía, estas personas conforman el entorno familiar de ‘Yiyi’ Boscán Bracho, quien había ingresado a Argentina procedente de Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y al momento de su detención vivía en un barrio cerrado de la ciudad de Corrientes.

El venezolano tiene un pedido de extradición de la Justicia de su país, por los delitos de extorsión y asociación para delinquir, homicidio, terrorismo, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercios.

En su resolución, el juez Fresneda sostuvo que «las personas investigadas pertenecen a una organización criminal trasnacional estructurada, con una clara división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio de disimulación y circulación de fondos, que funciona de forma estable en territorio argentino, liderada por el imputado Boscán Bracho».

El juez recordó que la organización Tren de Aragua fue incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo, a través de una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, luego de que el 20 de febrero pasado la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la designara como «organización terrorista extranjera».

El Tren de Aragua es una organización criminal surgida en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, que en la última década ha expandido sus operaciones a varios países de Suramérica. EFE

nk/jrg