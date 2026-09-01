Kallas apoya acelerar el desembolso de fondos a Ucrania ante las necesidades acuciantes

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Newtownmountkennedy (Irlanda), 1 sep (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, apoyó este martes la idea de acelerar en lo posible el desembolso de fondos para Ucrania ante las urgentes necesidades de ese país y animó a los Estados miembros a dar el paso.

«Cuando hablamos de adelantar fondos, nos referimos a pedir a los Estados miembros que anticipen las contribuciones que tenían previstas para el futuro, ya que Ucrania necesita estos recursos ahora», dijo Kallas en rueda de prensa, durante una reunión informal de ministros europeos de Defensa en la que se abordó, entre otros asuntos, la brecha de financiación existente.

Preguntada sobre la idea de adelantar parte del préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania ante ese déficit, Kallas recordó el «firme respaldo» de los Veintisiete a Kiev e indicó que ya se han desembolsado 8.470 millones de euros de ese paquete para ayuda a la Defensa, y que «habrá más fondos en el futuro».

No obstante, subrayó que «sigue siendo necesario mantener el apoyo bilateral», en particular para equipamiento y para la modernización de los centros de instrucción en territorio ucraniano, algo que Irlanda y otros países miembros van a contribuir, dijo.

La jefa de la diplomacia europea incidió en que Rusia «se está volviendo más despiadada y destructiva» y aseguró que el ejército ruso «está estancado sobre el terreno, y por eso mata a civiles desde el aire».

Afirmó que ese es el motivo por el que «también está golpeando a Europa con una oleada de ataques híbridos cada vez más agresivos», porque «pretende disuadirnos de apoyar a Ucrania».

Sobre Ucrania, dijo que la defensa aérea sigue siendo nuestra máxima prioridad, pero los interceptores escasean en todas partes.

«Agradezco a los Estados miembros que revisen sus propias existencias; en particular, deberían enviarse o venderse a Ucrania aquellos misiles Patriot próximos a caducar. Los Estados miembros también están estudiando la posibilidad de reordenar las prioridades de sus pedidos», dijo.

Por su parte, la ministra de Defensa de Irlanda, Helen McEntee, dijo que adelantar fondos a Ucrania «es una decisión que no nos corresponde tomar solo a nosotros aquí hoy, sino a la Comisión y al Consejo».

Pero insistió en que «existe una brecha y una necesidad» en Ucrania, «sobre todo si tenemos en cuenta las temperaturas de 35 grados bajo cero registradas el año pasado y el hecho de que el 75 % de las infraestructuras críticas ya ha sido objeto de ataques, lo que demuestra la clara intención de Rusia de afectar a la población civil».

Este martes, dijo la ministra irlandesa, «un número considerable de Estados miembros respaldaron esa petición (de adelantar financiación), aunque su resolución vaya más allá de lo que podamos hacer hoy. No obstante, creo que debemos abogar, en la medida de lo posible, por impulsar esta iniciativa», indicó. EFE

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