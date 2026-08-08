Keiko Fujimori felicita a De la Espriella por asumir como presidente de Colombia

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Lima, 8 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, felicitó y deseó éxitos al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, luego de que este asumiera el cargo en una ceremonia celebrada este viernes en la ciudad de Cali.

«Extiendo mis felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por asumir la presidencia de Colombia», señaló Fujimori en un breve mensaje publicado en su cuenta personal en la red social X.

La gobernante añadió: «en nombre del pueblo peruano, le deseo éxitos en esta nueva etapa y confío en que podremos fortalecer las relaciones de amistad y cooperación que siempre han unido a nuestras naciones».

El abogado ultraderechista asumió como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 en una ceremonia celebrada en un auditorio universitario de Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

De la Espriella, de 48 años, juró ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial como sucesor del izquierdista Gustavo Petro.

A la toma de mando de Fujimori en Perú, el pasado 28 de julio, el gobierno de Petro no mandó representantes oficiales, pero De la Espriella sí envió una delegación que fue liderada por su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

En Lima, Fujimori y Restrepo ratificaron la decisión de los gobiernos de sus países de restituir las relaciones diplomáticas plenas con el recíproco nombramiento de embajadores en Lima y Bogotá.

Esas relaciones se enfriaron en marzo de 2023, cuando Perú retiró a su embajador en Bogotá por declaraciones de Petro que consideró «injerencistas», aunque en marzo de 2025 los dos países acordaron relanzarlas, pero sin haber designado hasta el momento a sus máximos representantes diplomáticos.

El gobierno de Fujimori estuvo representado este viernes en la toma de mando de De La Espriella por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. EFE

dub/lpm