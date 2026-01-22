Kushner asegura que sin desmilitarización de Hamas no podrá haber reconstrucción de Gaza

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, presentó este jueves en Davos (Suiza) la nueva fase del plan de paz para Gaza y dijo que sin la desmilitarización de Hamas no podrá haber reconstrucción en ese enclave palestino.

Kushner, miembro de la junta ejecutiva fundadora del Consejo de Paz presentado hoy, aseguró que la paz es posible y agradeció a Trump sus esfuerzos para conseguirla. EFE

