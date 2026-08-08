La ‘Pichichi’ Corral da empate al Pachuca en casa del Atlas en el Apertura mexicano

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Guadalajara (México), 7 ago (EFE).- La ‘Pichichi’ Charlyn Corral convirtió un gol este viernes para darle a las Tuzas de Pachuca un empate 1-1 en el estadio de Guadalajara, en un partido recordado por la lluvia, en el Apertura del fútbol femenino de México.

Noemí Villalobos convirtió por las Rojinegras, en tanto Corral, premio ‘Pichichi’ en España en el 2018, descontó por el Pachuca, que dominó la mayor parte del tiempo, pero cometió un error y empezó debajo.

Las Tuzas merodearon el área rival de manera reiterada en un primer tiempo en el que tuvieron la posesión de la pelota a su favor, pero en el 26, el equipo tuvo un error en la salida, que les costó ponerse en desventaja. Villalobos remató de derecha desde fuera del área y salió delante por 1-0.

Atlas, que tuvo un solo disparo a puerta en los primeros 45 minutos, se volvió a ver superado en el segundo, en el que Pachuca creció.

Corral disparó por fuera en el minuto 60, pero en el 79, sacó provecho de que Atlas quedó mal parado y con un gol de derecha, hizo el 1-1, en el minuto 70.

Poco después, una tormenta eléctrica se desató y el partido fue suspendido en el minuto 85, cuando el Pachuca jugaba mejor.

Pachuca sumó su primer punto, con el que va tercera del grupo B, un lugar encima del Atlas, también con una unidad.

La fecha dos continuará este sábado, cuando el campeón América del entrenador español Ángel Villacampa jugará en su estadio ante Cruz Azul, que se ha reforzado en el ataque con la salvadoreña Brenda Cerén y la mexicana Belén Cruz.

La dupla aportará en el ataque de las Azules, ante las favoritas azulcremas de la campeona mundial española Irene Guerrero, mejor jugadora de la temporada 2025-2026.

En otros partidos del sábado, el Monterrey recibirá al Atlante, Querétaro al Santos Laguna y Necaxa a las Pumas UNAM.

El domingo, el Guadalajara visitará al Puebla y Tijuana al San Luis, en tanto Toluca-Juárez FC y León-Tigres UANL cerrarán la jornada, el lunes.

-Partidos de la segunda jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Viernes 07.08: Atlas 1-1 Pachuca.

Sábado 08.08: América-Cruz Azul, Querétaro-Santos Laguna, Necaxa-Pumas UNAM y Monterrey-Atlante.

Domingo 09.08: Puebla-Guadalajara y San Luis-Tijuana.

Lunes 10.08: Toluca-Juárez FC y León-Tigres UANL. EFE

gb/gbf