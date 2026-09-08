La actividad industrial de Argentina se derrumba 5 % en julio

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Buenos Aires, 8 sep (EFE).- La actividad industrial de Argentina cayó en julio pasado el 5 % en comparación con junio último, tras haber avanzado apenas el 0,7 % intermensual en el sexto mes del año, informaron este martes fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el séptimo mes del año el índice de producción industrial manufacturero se derrumbó 4,9 % con respecto al mismo mes de 2025, luego de haber registrado en junio pasado una subida interanual del 2,1 %.

En los primeros siete meses de 2026, la actividad industrial acumuló una contracción del 2,6 %. EFE

nk/gpv