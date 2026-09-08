La actividad industrial de Argentina se derrumba 5 % en julio

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Buenos Aires, 8 sep (EFE).- La actividad industrial de Argentina cayó en julio pasado 5 % en comparación con junio último, tras haber avanzado apenas el 0,7 % intermensual en el sexto mes del año, informaron este martes fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el séptimo mes del año el índice de producción industrial manufacturero se derrumbó 4,9 % con respecto al mismo mes de 2025, luego de haber registrado en junio pasado una subida interanual del 2,1 %.

En los primeros siete meses de 2026, la actividad industrial acumuló una contracción del 2,6 %.

De acuerdo con el informe del Indec, 12 de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en julio caídas en términos interanuales, entre las que resaltaron las de maquinaria y equipo (- 26,7 %), productos textiles (-13 %), materiales para la construcción (-12,6 %) y automóviles (-5,4 %).

Las alzas destacadas fueron apenas las del refino de petróleo (8,1 %), gracias al impulso de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, y la industria siderúrgica (1,6 %).

El informe oficial no ofrece datos sobre el desempeño de cada sector respecto al mes anterior.

Según apuntó la consultora Orlando Ferreres en un informe, la marcha de la industria seguirá mostrando un comportamiento de «dualidad» entre los sectores orientados al mercado externo y aquellos sectores debilitados por la baja demanda doméstica.

«En la medida en que veamos una recuperación del consumo minorista de la mano de una mejora en los ingresos de las familias, podremos ver una marcha más homogénea de las manufacturas», sostuvo la consultora.

El año pasado, la industria argentina acumuló un crecimiento de apenas el 1,6 %, desde un desplome del 9,4 % en 2024. EFE

nk/gpv