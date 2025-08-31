The Swiss voice in the world since 1935

La actividad manufacturera china se contrajo en agosto por quinto mes consecutivo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tianjin (China), 31 ago (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China se contrajo en agosto por quinto mes consecutivo, aunque lo hizo a un menor ritmo que en el mes anterior, según datos oficiales publicados este domingo por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) se ubicó en agosto en unos 49,4 puntos, 0,1 puntos más que los 49,3 que había marcado el mes anterior, situándose en cualquier caso por debajo de los pronósticos de los analistas.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 puntos, supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

De los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, los de producción y plazos de entrega fueron los únicos que quedaron por encima de la mencionada marca, mientras que los de nuevos pedidos -clave para medir la demanda-, inventarios de materias primas y empleo se mantuvieron en la zona de contracción.

El PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción, pasó de los 50,1 enteros en julio a los 50,3 en el mes que hoy acaba.

El sector de la construcción, que registró 50,6 puntos en julio, cayó a la zona de contracción en agosto (49,1) mientras que el de servicios avanzó de 50 puntos a 50,5.

Por su parte, el PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, creció desde los 50,2 puntos en julio a 50,5 en agosto. EFE

aa/lcl/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR