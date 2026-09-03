La ayuda llega con dificultades a las zonas devastadas por el deslave en Nepal y China

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La ayuda humanitaria comenzaba a llegar este jueves a las zonas más afectadas por el deslave que dejó al menos 1.273 muertos y 4.757 desaparecidos en China y Nepal, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

La catástrofe del 26 de agosto dejó al menos 1.252 muertos del lado nepalí, casi cincuenta más que en el balance anterior, informó el organismo de gestión de desastres de este país el jueves.

Del lado chino, los medios estatales indicaron que 21 personas murieron en la región autónoma del Tíbet por este desastre originado por el desprendimiento de un glaciar en el Himalaya.

En cuanto a los desaparecidos, siguen siendo 4.216 en Nepal, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

En China, la prensa estatal habla de 541 desaparecidos, con lo que el total asciende a 4.757. Dentro de ese total, unos 600 ciudadanos extranjeros de más de 30 países siguen desaparecidos.

«Es simplemente increíble, la magnitud de la catástrofe, la magnitud de la destrucción», declaró a los periodistas en Katmandú la coordinadora de la ONU, Lila Pieters Yahia.

«El acceso ha sido muy, muy, muy difícil», indicó, que explicó que las agencias de la ONU habían entregado kits de agua y saneamiento, así como alimentos y medicamentos.

«Son los más esenciales, especialmente para las personas que se encuentran en el epicentro».

A las puertas de un centro de la policía en Katmandú, Sanjeev Rai, un estadounidense de 53 años, vive en la incertidumbre.

Viajó a Nepal después de saber que su esposa, Jiwan Jyoti, desapareció cuando regresaba de una peregrinación al monte Kailash. «Estoy desesperado, han pasado ya muchos días», afirma.

Las agencias de ayuda de Nepal dijeron que se plantean desplegar porteadores para asistir a los distritos más afectados cerca de la frontera con China.

Durante mucho tiempo considerados la columna vertebral de las expediciones de senderismo y montañismo en Nepal, los porteadores son conocidos por cargar pesadas mochilas durante días a través de senderos empinados y en condiciones difíciles.

Mientras tanto, soldados del ejército nepalí y los equipos de rescate, incluidos expertos extranjeros, continuaron el jueves la búsqueda de sobrevivientes que se teme permanezcan atrapados dentro de varios túneles hidroeléctricos.

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