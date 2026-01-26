La Bolsa de Milán sube un 0,26 % pendiente de la reunión de la Fed esta semana

Roma, 26 ene (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,26 % hasta los 44.950,32 puntos, en una jornada marcada por la cautela a la espera de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos esta semana.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,19 % hasta situarse en los 47.795,37 enteros.

Durante la primera sesión de la semana se intercambiaron unos 452 millones de acciones por un valor de unos 2.734 millones de euros (unos 3.249 millones de dólares).

Milán cerró con leves subidas, en sintonía con la mayoría de los parqués europeos, que permanecen atentos a la reunión de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., que comienza mañana y concluirá el miércoles.

El mercado espera que el organismo mantenga los tipos de interés en Estados Unidos, aunque la política monetaria estadounidense seguirá marcando el ritmo inversor en un contexto de persistentes tensiones geopolíticas.

Entre los valores con mejor desempeño en el selectivo figuraron la operadora de loterías Lottomatica, que subió un 2,51 %, seguida del Banco Bpm (1,61 %), Intesa Sanpaolo (1,33 %), la firma de moda de lujo Moncler (1,29 %) y Mediobanca (1,27 %).

Por el contrario, las mayores caídas fueron para el grupo biotecnológico Diasorin, con una bajada del 3,28 %, el gigante de la defensa Leonardo (-2,65 %), Stmicroelectronics (-2,58 %), la constructora naval Ficantieri (-2,35 %) y el fabricante de automóviles Stellantis (-2,10 %). EFE

