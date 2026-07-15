La Bolsa de París cierra con un tímido avance del 0,19 %

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París, 15 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este miércoles con un leve repunte del 0,19 %, en una jornada marcada por precios a la producción en Estados Unidos mejores a los esperados y por los buenos resultados del grupo suizo Richemont, que contagiaron al sector del lujo francés.

La plaza francesa terminó la sesión en 8.382,43 puntos, con 27 valores en verde y 13, en rojo.

Los datos de los precios a la producción en Estados Unidos (-0,3 % mensual), unidos a la contracción de la inflación difundida el martes, llevaron a los inversores a alejar casi por completo la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés este mes.

El buen dato de Richemont, cuyos ingresos aumentaron el 20 % en el segundo trimestre de 2026, contagió a buena parte del sector del lujo francés del CAC-40.

Kering aumentó el 3,64 %; LVMH, el 2,66 %; y Hermès, el 2,37 %. Solo L’Óreal terminó con una leve caída (-0,05 %).

Frenaron el avance del CAC-40 firmas como la de semiconductores STMicroelectronics (-4,04 %) y la de gases industriales y de uso médico Air Liquide (-1,89 %). EFE

atc/fpa