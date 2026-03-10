La Casa Blanca niega que la Marina haya escoltado a un petrolero por el estrecho de Ormuz

1 minuto

Washington, 10 mar (EFE).- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que la Marina de los Estados Unidos no ha escoltado a ningún petrolero en el estrecho de Ormuz después de que el secretario de Energía, Chris Wright, eliminara una publicación de X en la que había afirmado que sí se había protegido al buque con éxito.

«Sé que la publicación fue eliminada bastante rápido, y puedo confirmar que la Marina de los EE. UU. no ha escoltado un petrolero o un buque en este momento», aseguró Leavitt a preguntas de los periodistas en su comparecencia semanal. EFE

