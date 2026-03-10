The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Casa Blanca niega que la Marina haya escoltado a un petrolero por el estrecho de Ormuz

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 10 mar (EFE).- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que la Marina de los Estados Unidos no ha escoltado a ningún petrolero en el estrecho de Ormuz después de que el secretario de Energía, Chris Wright, eliminara una publicación de X en la que había afirmado que sí se había protegido al buque con éxito.

«Sé que la publicación fue eliminada bastante rápido, y puedo confirmar que la Marina de los EE. UU. no ha escoltado un petrolero o un buque en este momento», aseguró Leavitt a preguntas de los periodistas en su comparecencia semanal. EFE

acd/er/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR