La Casa Blanca planea mantener en secreto su marco sobre inteligencia artificial

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Nueva York, 4 ago (EFE).- La Casa Blanca no tiene previsto hacer público su nuevo marco para evaluar modelos avanzados de inteligencia artificial (IA), según informó este martes el medio Axios.

Este marco voluntario tiene implicaciones a nivel global para la seguridad de la IA, pero sus detalles solo se facilitarán a las empresas que forman parte del proceso.

Este martes, la Casa Blanca celebró una serie de reuniones con representantes del sector de la IA para repasar el marco, que ha sido completado recientemente.

Aún no se ha hecho público el contenido de estas reuniones, pero el medio anota que en las conversaciones se trataron los modelos de código abierto y se contó con la participación de personal de la empresa tecnológica Nvidia.

Según anota Axios, mantenerlo en privado significa que las empresas, los responsables políticos, los investigadores y los aliados de EE. UU. ajenos al proceso no sabrán cómo planea la Administración implementar una de sus políticas clave sobre IA.

Este encuentro se produce poco después de que el director ejecutivo de Nvidia y defensor del código abierto, Jensen Huang, estuviera la semana pasada en Washington para reunirse con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el presidente, Donald Trump.

El secretismo en torno al marco de IA coincide con un momento en el que la industria se enfrenta a importantes ciberataques y a los rápidos avances de los desarrolladores de IA chinos.

Está previsto que el marco establezca las condiciones para que las empresas puedan facilitar al Gobierno acceso a determinados modelos de IA hasta 30 días antes de su lanzamiento público.

No obstante, el proceso para evaluar las capacidades avanzadas de ciberseguridad de los modelos será clasificado, de acuerdo con la orden ejecutiva firmada por Trump en junio, lo que explica en parte por qué la Administración no prevé publicar el marco completo.

Estas reglas cubrirán áreas críticas como la confidencialidad, la ciberseguridad, los riesgos internos, la propiedad intelectual y los requisitos de no divulgación. EFE

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