La Casa Blanca ve «avances significativos» en negociaciones de paz para Ucrania en Ginebra

2 minutos

Washington, 18 feb (EFE).- La Casa Blanca consideró este miércoles que se han producido «avances significativos» en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, llevadas a cabo en Ginebra con la mediación de Estados Unidos, y adelantó la celebración de otras rondas de diálogo «en el futuro».

«Ayer hubo otra ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Se lograron avances significativos por las partes», dijo en rueda de prensa la portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt.

Según la portavoz de la Casa Blanca, «ambas partes acordaron informar a sus respectivos líderes y seguir trabajando juntos para alcanzar un acuerdo de paz, por lo que habrá otra ronda de conversaciones en el futuro».

«El presidente (Donald Trump) y su equipo han dedicado una enorme cantidad de tiempo y energía a poner fin a esta guerra, que está muy lejos de Estados Unidos», remarcó.

Las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense concluyeron hoy en la capital suiza la tercera ronda de conversaciones con vistas a un fin duradero del conflicto, que el próximo martes llegará a los cuatro años sin visos aún de un pacto que satisfaga a Kiev y Moscú.

Las escasas fuentes diplomáticas que han hecho algún escueto comentario en Ginebra han coincidido en que las reuniones fueron muy tensas y que Rusia no se movió en cuanto a sus exigencias, entre ellas que Ucrania le ceda territorio, concretamente la superficie de la región del Donbás que todavía no controla.

Poco ha trascendido de las reuniones sostenidas este martes y miércoles. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó desde Kiev que hubo progreso en cuanto a definir la verificación de un eventual alto el fuego, pero que éste solo podrá hacerse realidad cuando haya voluntad política de Rusia. EFE

