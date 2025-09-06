La cinta sobre Gaza ‘The voice of Hind Rajab’ gana el Gran Premio del Jurado de Venecia

Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- La película ‘The voice of Hind Rajab’ (‘La voz of Hind Rajab’), que relata la muerte de una niña palestina de sies años en un ataque israelí con la grabación real de sus llamadas, ganó este sábado el León de Plata Gran Premio del Jurado del 82º Festival de Venecia.

La directora tunecina, Kaouther Ben Hania, recogió el galardón en el Palacio del Cine del Lido veneciano, donde el público la acogió en pie y con una gran ovación.

«Dedico este premio a los palestinos y a todos aquellos que arriesgan todo para salvar vidas en Gaza, que son verdaderos héroes. La voz de Hind es la voz misma de Gaza», dijo la realizadora ante el público.

Ben Hania apuesta por «la fuerza del cine» porque, dijo, «regala la valentía de contar historias que, de lo contrario, serían borradas».

«El cine no puede devolvérnosla (a la niña) y no puede borrar las atrocidades cometidas en su contra, nadie puede restaurar jamás lo que les ha sido quitado, pero el cine puede preservar su voz y hacerla resonar más allá de las fronteras», sostuvo.

Y agregó: «Su historia no es solo suya, es la tragedia de un pueblo entero durante el genocidio infligido por el régimen criminal israelí, que actúa con impunidad».

La película narra el caso real de la muerte de una niña palestina, Hind Rajab, atrapada en el coche de su familia durante un ataque israelí.

Y lo hace incluyendo la grabación auténtica de la llamada que la niña realizó a los equipos de emergencia de la Media Luna Roja.

‘The voice of Hind Rajab’ conmocionó a la Mostra durante su estreno, dado que se produce mientras Israel bombardea la Franja de Gaza.

Además, el proyecto ha contado con el respaldo y la producción de importantes personalidades de Hollywood, como los actores Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara y el director mexicano Alfonso Cuarón.

Phoenix y Mara estuvieron presentes durante el estreno del filme en el Lido veneciano y se sumaron al reparto, vestidos completamente de luto, a su paso por la alfombra roja, en la que se mostró una foto de la niña.

La Mostra se ha visto sacudida por la guerra en Gaza también porque asociaciones y sindicatos cinematográficos italianos organizaron una manifestación en el Lido veneciano en la que participaron alrededor de 5.000 personas, denunciando el «genocidio» palestino.

‘The voice of Hind Rajab’ ha sido seleccionada para representar a Túnez, país de la realizadora, en la carrera a los Óscar. EFE

