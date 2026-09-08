La ciudad colombiana de Cali comienza a demoler edificios afectados por el terremoto

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Cali (Colombia), 7 sep (EFE).- La ciudad colombiana de Cali comenzó este lunes a demoler los edificios que resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto y deja, hasta el momento, 331 muertos y 4.505 heridos.

De acuerdo con las autoridades, las demoliciones se realizarán exclusivamente con maquinaria, sin utilizar explosivos, por el riesgo que estos representan para las edificaciones vecinas.

El primero intervenido fue el edificio María Mercedes Lloreda, ubicado en el sur de la ciudad, en el barrio Cuarto de Legua, uno de los más afectados por el sismo, donde hay un operativo para retirar de manera controlada lo que quedó de la infraestructura.

El edificio, que contaba con 22 viviendas de unos 80 metros cuadrados cada una, tuvo varios daños, principalmente el colapso de su primer piso durante el terremoto que provocó la muerte a Elsa Valencia Giraldo, de 84 años, quien se encontraba en el lugar.

«Será una demolición controlada, removiendo escombros, debido a que fue un colapso parcial importante, pues el resto de pisos quedaron asentados donde iba el primero», explicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien señaló que ya están identificados los primeros once inmuebles que serán demolidos.

El procedimiento se hará «como una construcción a la inversa», explicó el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, Jorge Moreno.

Los trabajos comenzarán desde la parte superior de la estructura y avanzarán pieza por pieza, mientras que los residuos serán retirados en camiones.

«Quiero decirle a la ciudadanía que este es un trabajo que estamos adelantando con absoluto cuidado, con mucho tacto, hablando primero con las personas afectadas y asegurándonos de que no queden solas», afirmó el alcalde.

Eder añadió que las viviendas que se edifiquen en la etapa de reconstrucción de la ciudad serán, principalmente para quienes vivían en los edificios que serán demolidos y para las familias que perdieron sus hogares por el terremoto.

Evaluación de las autoridades

El terremoto dejó 154 personas fallecidas en Cali y provocó daños en miles de viviendas y edificaciones de la ciudad.

De acuerdo con el balance de la Alcaldía, 52.809 familias han solicitado evaluación de daños o se han declarado afectadas por el sismo, mientras que 45.139 ya han sido reportadas como damnificadas.

A esto se suma la atención de las familias que perdieron sus hogares: 492 personas permanecen actualmente en alojamientos temporales, en tanto que las autoridades avanzan en soluciones de vivienda y en la recuperación de las zonas afectadas.

La demolición del María Mercedes Lloreda marca el comienzo de una nueva etapa de la emergencia: retirar de manera segura las estructuras que ya no pueden permanecer en pie y, al mismo tiempo, avanzar en la reconstrucción de una ciudad que todavía intenta recuperar la normalidad tras el terremoto. EFE

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