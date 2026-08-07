La cubana Cooper y el dominicano Agramonte ganan el oro en los 800 metros

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Santo Domingo, 7 ago (EFE).- La cubana Daily Cooper, que impuso un nuevo récord, y el dominicano Ferdy Agramonte dominaron la prueba de los 800 metros en la jornada final del atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Cooper lideró la carrera de principio a fin y en la meta registró un tiempo de 1:59.00, récord de esta modalidad.

Detrás de la atleta de Cuba llegaron las mexicanas Lorena Rangel, con un crono de 2:04.29, y Verónica Ángel, que se llevó el bronce al registrar un tiempo de 2:06.28. Angeline Pondler, de Costa Rica, se quedó justo fuera del podio, con una marca de 2:06.84.

Las demás competidoras que corrieron en la final fueron las dominicanas Lilian Reyes y Mikeiry Montero, así como la costarricense Antonella Lanuza.

Mientras, el dominicano Agramonte capturó la medalla de oro en la prueba masculina con un tiempo de 1:46.07.

La plata quedó en manos del venezolano José Maita, que perdió la presea dorada ajustadamente tras cruzar la meta en 1:46.10.

El tercer lugar, y la medalla de bronce, lo ganó el mexicano Jesús López, con un tiempo de 1:46.86.

El cuarto lugar correspondió a Nicholas Schultz, de Puerto Rico; Ryan Sánchez, también de Puerto Rico, en quinto; Chamar Chambers, Panamá, sexto; Ryan López, Venezuela, séptimo; y Nicholas Landeau, Trinidad y Tobago, octavo. EFE

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(foto)