La dominicana Polanco se lleva el oro en los -61 kilos del karate en los Juegos

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Santo Domingo, 7 ago (EFE).- La karateca dominicana Penélope Polanco se sobrepuso a una lesión en la corva izquierda y sacó un esforzado triunfo 8-7 sobre la venezolana Claudymar Garcés en los -61 kilos del torneo de karate de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Polanco, ante una rival de mayor estatura, empleó la rapidez de sus puños y sus ocho puntos fueron producto de golpes (yuco) al cuerpo de la venezolana, el último de los cuales marcó la diferencia.

«Estoy feliz, he sacado un triunfo a costa de la venezolana, que es una de las mejores en el ránking mundial y en América (…). A pesar de la lesión que he sufrido hace pocos días seguí tirando pa’lante en busca de esa medalla para mí y para mi público», dijo a EFE Polanco apenas bajó del tatami.

La dominicana empezó ganando el combate gracias a su velocidad de puños, pero el mayor alcance de la venezolana equiparó el pleito.

En el último minuto, Polanco debió ser asistida por el cuerpo médico al sentir molestias en la parte lesionada. Se levantó y volvió a pelear ante un cerrado aplauso de centenares de personas en el pabellón de esa disciplina en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital dominicana.

«Dedico esta medalla a mi familia, que ha venido a apoyarme, a mi hermano, a mi entrenador, a mis muchachos (compañeros de equipo) al pueblo dominicano y, por supuesto, a Dios en el cual siempre confíe para seguir», afirmó.

Mientras era entrevistada, Polanco recibió una llamada de felicitación por parte del director general de la Policía Nacional dominicana, Andrés Cruz Cruz, quien le expresó «su orgullo» por ganar el metal dorado. La deportista agradeció ese gesto.

Al instante de terminar el combate, la dominicana abrió los brazos, se arrodilló y brotaron lágrimas de emoción.

«Sentí presión antes de la pelea, no lo puedo negar, pero gracias a mi entrenador y al público que me alentó todo el tiempo pude sacar ese último punto ganador», añadió Polanco, que se agenció su primera metal dorado en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Fue una pelea entre dos deportistas que se enfrentan continuamente en eventos internacionales y quienes se guardan respeto mutuamente.

Polanco destacó reiteradamente el trabajo de su entrenador Yuniesky Silverio Castillo.

En la última jornada del karate, el también dominicano Carlos Herrera se quedó con la plata en los -75 kilogramos, tras caer 6-4 en la final ante el guatemalteco Allan Maldonado.

El karate aportó al medallero dominicano cinco preseas de oro, tres de plata e igual número de bronce. EFE

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