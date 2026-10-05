La exportavoz de Trump Karoline Leavitt se incorpora a Fox News

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La exportavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, una firme aliada del presidente Donald Trump, se incorporará a Fox News para hacer «comentarios y análisis» políticos, anunció el lunes el canal de televisión.

Debutará el 1 de noviembre, según un comunicado de Suzanne Scott, de Fox News Media, en el que destacó la «comprensión distintiva del panorama político actual» de la ex vocera presidencial.

Leavitt, que en mayo anunció el nacimiento de su segundo hijo, una niña, renunció a finales de agosto para enfocarse en su familia, aunque aclaró que pretendía seguir promoviendo la ideología MAGA (Make America Great Again), el movimiento conservador de derecha impulsado por Trump.

«Espero aportar mi perspectiva única a partir de mi experiencia como portavoz de la Casa Blanca, junto con la misma energía y franqueza que definieron mi gestión», dijo Leavitt, citada en el comunicado.

Ya era una invitada frecuente en Fox News en su anterior cargo.

Trump aún no ha nombrado a un nuevo portavoz.

Desde la salida de Leavitt, la Casa Blanca ha dejado de celebrar ruedas de prensa periódicas.

Tras su salida, Leavitt se incorporó a una organización de recaudación de fondos electorales: MAGA Inc., un grupo político a favor de Trump.

Con 28 años, es la persona más joven nombrada hasta ahora para el cargo de portavoz de la Casa Blanca.

Nacida en New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, se convirtió rápidamente en una de las figuras cercanas a Trump, en una trayectoria meteórica que reflejó cómo las ideas trumpistas ganaron terreno entre la «Generación Z».

Como portavoz del mandatario, lideró una estrategia de comunicación agresiva contra los medios tradicionales. También abrió la Casa Blanca a influencers y creadores de contenido alineados con la ideología MAGA.

Sin Leavitt, la hostilidad de Trump hacia la prensa se ha intensificado aún más. Intentó prohibir el acceso a la Casa Blanca a CNN y MS NOW, así como al medio de comunicación Politico. Un juez ordenó al Ejecutivo dar marcha atrás.

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