La FIFA intenta superar su crisis con disculpas y «pleno apoyo» a Infantino

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La FIFA entonó este miércoles el mea culpa, pero reafirmó su «pleno apoyo» a Gianni Infantino tras una reunión de urgencia en Marruecos para abordar la crisis desatada por las críticas al proyecto, finalmente abortado, de abrir la institución a la inversión privada.

En un extenso comunicado publicado cerca de las 22h00 GMT, la dirección de la FIFA reconoció «que se han cometido errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación».

«Se han presentado disculpas por estos errores, junto con el compromiso de velar porque no vuelvan a producirse», añadió.

La organización señaló que los miembros de su Consejo de Dirección presentes en la reunión reafirmaron su «pleno apoyo» a Infantino, a quien reconocieron como el único responsable elegido por las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

El documento fue publicado horas después de la reunión de los principales responsables de la FIFA, celebrada en la sede de la organización para África, en el complejo Mohammed VI de Salé, cerca de Rabat.

– «Gestionado de forma distinta» –

Al frente de la FIFA desde hace una década, Infantino ha impulsado proyectos de gran alcance y la semana pasada anunció la creación de una sociedad externa, FIFA Forward Enterprise (FFE), que estaría encargada de gestionar las actividades comerciales del organismo y torneos como el Mundial, con participación de inversores privados..

Presentado por sorpresa el 28 de julio, después de que la prensa revelara su existencia, el proyecto fue retirado a finales de la semana pasada ante la oposición de numerosos actores del fútbol, entre ellos la UEFA, la confederación europea.

Pero las críticas no cesaron y la FIFA buscó este miércoles bajar la tensión al reconocer errores en la gestión del proyecto bajo el liderazgo de Infantino.

«No fue nuestra intención que el Consejo ni las asociaciones miembro se sintieran excluidos del proceso, que debería haberse gestionado de otra manera», afirmó el organismo.

«La propuesta FFE, que habría estado sujeta a la aprobación de las asociaciones miembro de la FIFA y del Consejo de la FIFA, ya no está sobre la mesa», reiteró.

– Malestar interno –

Varios altos cargos de la FIFA se habían distanciado en los últimos días de Infantino, entre ellos Arsène Wenger, actual director del desarrollo del fútbol mundial dentro del organismo, y el secretario general, Mattias Grafström.

Este último, en una carta dirigida a los empleados de la FIFA y a la que tuvo acceso la AFP, lamentó «una serie de acontecimientos tristes y condenables» que «afortunadamente desembocaron en el abandono permanente» del proyecto.

El principal asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, ya había dimitido el viernes, afirmando que se oponía «categóricamente» al proyecto del patrón de la FIFA.

– Presiones externas –

Desde fuera del fútbol, este miércoles el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se sumó a la voz de su homólogo británico, Andy Burnham, para arremeter contra el jefe de la FIFA.

«Sin duda, ya no tengo confianza en el señor Infantino a partir de este momento, dado lo que ha sucedido», señaló Carney, cuyo país fue uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y México del Mundial 2026.

Carney señaló que el supuesto hecho de que Infantino no haya consultado el plan con el equipo directivo de la FIFA «debería ser fatal» para su mandato.

El viernes, Burnham opinó que Infantino era «la persona equivocada para dirigir» el organismo rector del balompié mundial.

Sus voces se suman a las de la UEFA, pero también de la Concacaf (Confederación de Norte, Centroamérica y del Caribe), que tras haber hecho naufragar el proyecto de la FFE, criticaron directamente a Infantino.

En una carta enviada el viernes a la FIFA y consultada por la AFP, la UEFA «notifica oficialmente que está considerando activamente emprender acciones legales».

«Seamos claros: la FIFA ya no puede seguir teniendo autorización para tomar decisiones de manera unilateral», denunció a su vez este miércoles en un comunicado la Asociación de Ligas Europeas, criticando de paso el proyecto de Infantino de querer ampliar el Mundial a 64 equipos a partir de 2030.

– «Debe irse» –

Por el momento, Infantino es el único candidato declarado a su reelección al frente de la FIFA, en una votación que se celebrará en marzo de 2027 en Rabat.

El italo-suizo de 56 años necesita una mayoría de las 211 federaciones miembro para obtener un nuevo y último mandato de cuatro años.

Hasta ahora un puñado de federaciones (Finlandia, Gales, Serbia y Suecia), todas europeas, le han retirado oficialmente su apoyo.

«Infantino debe irse», sentenció este miércoles la leyenda del fútbol portugués Luis Figo en una columna de opinión en el periódico británico Daily Mail, donde lo califica de «vestigio del pasado que no debe formar parte del futuro».

El príncipe Ali ben Al Hussein, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, acusó el martes a Infantino de «chantaje».

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