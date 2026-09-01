La IA llega al Festival de Nueva York con el estreno mundial del nuevo filme de Guadagnino

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Nueva York, 1 sep (EFE).- El Festival de Cine de Nueva York (NYFF) anunció este martes la incorporación del estreno mundial de ‘Artificial’, la nueva película sobre la inteligencia artificial (IA) del director italiano Luca Guadagnino, a la sección oficial de su 64 edición.

La proyección de la cinta tendrá lugar el próximo 5 de octubre y contará con la presencia de Guadagnino y miembros del elenco.

Protagonizada por Andrew Garfield en el papel de Sam Altman, Yura Borisov como Ilya Sutskever y Mark Rylance en la piel del profesor Geoffrey Hinton -también conocido como «el padrino de la IA»-, ‘Artificial’ es un drama con guion de Simon Rich que explora las últimas dos décadas de investigación sobre el aprendizaje automático y la actual crisis en torno a la IA.

Este esperado estreno coincidirá el mismo día con otra de las grandes citas del certamen, ya que el NYFF emparejará a los reconocidos cineastas Pedro Almodóvar y Sofia Coppola para participar en los diálogos ‘Crosscuts’ (Cortes transversales), un encuentro entre directores de distintos géneros y estilos.

En la charla, Almodóvar tratará su proceso creativo en ‘Amarga Navidad’, mientras que Coppola profundizará sobre la cinta ‘Making Marie Antoinette’ (un filme rodado originalmente por su difunta madre, Eleanor Coppola, y terminado por Sofia) que revisita la creación de la película de 2006. Ambas cintas se proyectarán en el festival.

Además, el Film at Lincoln Center, institución organizadora, anunció una programación paralela que reunirá a figuras de la talla de Martin Scorsese, Ryûsuke Hamaguchi y Ava DuVernay.

Entre los títulos destacados que forman parte de la programación del NYFF también se encuentra ‘Fatherland’, de Paweł Pawlikowski, que ganó el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes el pasado mayo -ex aequo con los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo por ‘La bola negra’-.

El director ruso Andrey Zvyagintsev también presentará su más reciente película, ‘Minotaur’, ganadora de Gran Premio del Jurado de Cannes, sobre un empresario de mediana edad encargado de seleccionar a algunos de sus empleados para que luchen en la guerra en Ucrania.

Y tendrán su estreno mundial ‘Behemoth!’, del estadounidense Tony Gilroy y protagonizada por el chileno Pedro Pascal; ’14th’, de Ava DuVernay, y el documental ‘I Deserve a Lover Whose Every Rise Sets Fiery Dooms Raging Across the Skies’, de Mani Haghighi.

Otros títulos destacados de esta sección son ‘Paper Tiger’, de James Gray; ‘Everytime’, de Sandra Wollner; ‘A Man of His Time’, de Emmanuel Marre, y ‘Rose’, de Markus Schleinzer, todos ellos estrenados en el más reciente Festival de Cannes. EFE

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