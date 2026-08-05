La India condena el hundimiento de uno de sus buques comerciales en un ataque el mar Rojo

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Nueva Delhi, 5 ago (EFE).- La India condenó el hundimiento del buque comercial MSV Faize Noore Oliya cerca a las costas de Yemen, en el mar Rojo, tras un ataque atribuido por Saná a rebeldes hutíes alineados con Irán que no dejó víctimas mortales.

«El buque indio MSV Faize Noore Oliya fue alcanzado por un proyectil cerca de aguas yemeníes, lo que provocó que la embarcación se hundiera. La India condena enérgicamente este ataque no provocado contra la embarcación que se encontraba indefensa», declaró el ministro de Puertos de la India, Sarbananda Sonowal, en la noche del martes.

«Me alivia informar que los 14 marinos (incluidos 13 indios) han sido rescatados a salvo por la Guardia Costera yemení y trasladados al puerto de Moca», agregó.

El buque de bandera india fue alcanzado el martes mientras navegaba a unas 13 millas náuticas (24 kilómetros) al sur del puerto de Al Hudeida, un importante enclave bajo control de los rebeldes hutíes del Yemen, según dijo la Guardia Costera yemení en un comunicado.

Ningún grupo se ha atribuido el ataque, en un momento en el que la seguridad del comercio marítimo por el mar Rojo se ve amenazada por los rebeldes hutíes alineados con Irán, que han anunciado recientemente una imposición de un bloqueo marítimo a Arabia Saudí en respuesta a las acciones de la monarquía árabe contra el Yemen.

Las ataques por esta importante vía marítima se suman a los ocurridos en el estrecho de Ormuz por cuenta de la guerra entre EE. UU. e Irán, los cuales han afectado gravemente el comercio.

«Deben cesar los ataques dirigidos contra el transporte marítimo comercial en la zona y restablecerse a la mayor brevedad la libre navegación y el comercio sin trabas a través de las vías navegables internacionales de la región, de conformidad con el derecho internacional», exigió el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.

La India, uno de los mayores proveedores de marineros mercantes del mundo, ha vivido este año múltiples ataques contra sus tripulantes en aguas atravesadas por conflictos como el estrecho de Ormuz y el mar Negro. EFE

eel/alf