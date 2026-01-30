La India espera la asistencia de 15 jefes de Gobierno a la cumbre de IA en Nueva Delhi

Nueva Delhi, 30 ene (EFE).- La India espera recibir al menos a 15 jefes de Gobierno en Nueva Delhi para la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial (AI Impact Summit), que se celebrará en la capital india entre el 16 y el 20 de febrero.

«Esta será la cuarta y más grande cumbre de IA celebrada hasta la fecha en todo el mundo», aseguró este viernes en una conferencia de prensa el ministro de Ferrocarriles, Información, Radiodifusión, Electrónica y Tecnología de la Información de la India, Ashwini Vaishnaw.

Por el momento, Nueva Delhi no ha confirmado quiénes serán los asistentes a la cumbre, que seguirá a las de París en 2025, Seúl en 2024 y Milton Keynes (Reino Unido) en 2023.

Sin embargo, ya han confirmado su asistencia al evento el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Además, la India contará con la asistencia de líderes del sector empresarial de la IA y con expertos en esta tecnología, que el ministro Vaishnaw definió como una «nueva revolución industrial».

Entre los nombres del sector tecnológico que se esperan en la cumbre destacan el presidente y CEO de la compañía Nvidia, Jensen Huang; el CEO de Google, Sundar Pichai; o el fundador de Microsoft, Bill Gates.

Según Nueva Delhi, la conferencia girará en torno a siete ‘chakras’ temáticos: la IA utilizada para el crecimiento económico y como bien social; la democratización de recursos de la IA; la inclusión y el empoderamiento social; la seguridad y confiabilidad de la IA; el capital humano necesario para su desarrollo; su uso en la ciencia; y su resiliencia, innovación y eficiencia.

La cumbre será la primera sobre la IA que tenga lugar en un país del denominado Sur Global.

En este sentido, el ministro Vaishnaw llamó a todos los países a analizar de forma integral el desarrollo de la inteligencia artificial y a «unirse y expresarse con una sola voz».

Para ello, Nueva Delhi espera centrar el debate en la democratización de la IA más que en los problemas de seguridad que esta tecnología puede suscitar y que han sido los protagonistas de las cumbres de Francia, Corea del Sur y el Reino Unido. EFE

