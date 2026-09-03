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La inteligencia danesa acusa a Rusia de preparar sabotaje contra su industria de defensa

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1 minuto

Copenhague, 3 sep (EFE).- Los servicios de inteligencia daneses (PET) acusaron este jueves a Rusia de preparar actos de sabotaje contra su industria de defensa vinculada con la ayuda militar a Ucrania.

«Se trata de un señalamiento y unos preparativos tan concretos que vemos necesario comunicar el mensaje de que hay una amenaza que debe ser tomada en serio», dijo en una entrevista con el diario Berlingske el jefe de contraespionaje del PET, Emil Græsholm.

Græsholm enmarcó la amenaza en los planes que supuestamente Rusia tiene contra otras industrias similares en Europa y apuntó, por ejemplo, a que podría tratarse de incendios de fábricas.

El PET acusó a las autoridades rusas de intentar reclutar a «daneses comunes» para realizar tareas para Moscú como averiguar e informar de la seguridad y el acceso a una fábrica o una empresa de defensa en Dinamarca.

Græsholm instó a la industria de defensa danesa a aumentar sus medidas de seguridad.

El PET ya había advertido en 2024 de que se había intensificado la amenaza de actos de sabotaje contra Dinamarca y otros países europeos. EFE

alc/cae/llb

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