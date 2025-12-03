La inversión fija bruta de México cae un 6,7 % en septiembre

2 minutos

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- La inversión fija bruta en México cayó un 6,7 % interanual en septiembre pasado a causa de una caída en todos los sectores, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado del noveno mes de 2025 fue por los retrocesos anuales del 10,6 % en la construcción y del 2,4 % en la maquinaria y equipo, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada cayó un 3,2 % interanual, mientras que la pública se desplomó un 24 %.

De esta forma, la inversión fija bruta acumuló una caída del 7,6 % interanual en los primeros nueve meses del año, con retrocesos del 6,7 % en la construcción y de 8,6 % en la maquinaria y equipo.

La inversión privada también decreció un 5,2 % interanual de enero a septiembre y la pública un 20,2 %.

Por otro lado, la inversión cayó un 0,3 % en septiembre frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por el retroceso mensual del 2,6 % en la construcción, en contraste con un aumento del 1,9 % en la maquinaria y equipo.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 1,5 % anual en 2024, aunque en el cuarto trimestre cayó el 0,6 % trimestral, su primera contracción en tres años.

La inversión fija bruta de México creció el 3,4 % anual en 2024 y se disparó el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Antes, subió el 6 % anual en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año. EFE

csr/psh