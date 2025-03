La JUR dice que la estabilidad financiera es «clave» para que la UE pueda invertir

3 minutos

Bruselas, 3 mar (EFE).- El presidente la Junta Única de Resolución bancaria (JUR), Dominique Laboureix, subrayó este lunes que preservar la estabilidad financiera en la UE es un factor «clave» para que el bloque pueda realizar las ingentes inversiones que quiere acometer para mejorar su competitividad económica.

«No debemos perder el objetivo. No hay crecimiento y no hay fortaleza sin estabilidad financiera, preservar la estabilidad financiera es clave. Si no podemos construirla, no hay confianza y sin confianza la gente retirará su dinero, no aceptarán invertir en la economía, guardarán su efectivo para afrontar los momentos complicados», apuntó ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

De esta forma respondió el economista francés al ser preguntado por las prioridades que la UE tiene dentro del sector bancario como parte de los esfuerzos para apuntalar y reforzar la economía europea para no perder la carrera frente a otras potencias globales, en especial Estados Unidos y China.

Laboureix se remitió a los diagnósticos que recogen los informes elaborados por los italianos Mario Draghi y Enrico Letta, que señalan que para tener una «economía fuerte y competitiva» hacen falta «una serie de características estructurales» y, entre ellas, es necesario un sector bancario «fuerte y sólido».

«Si queremos que (los ciudadanos) asuman el riesgo de invertir en favor de la economía, necesitamos estabilidad financiera y, dentro de la estabilidad financiera, un sector bancario fuerte y sólido», explicó.

En este sentido, el presidente de la JUR, el organismo europeo encargado de la resolución de bancos cuando se encuentran en situación de quiebra, enfatizó que es clave «reforzar la unión bancaria» con medidas, por ejemplo, como la creación de un seguro europeo de garantía de depósitos (EDIS), una iniciativa cuyas negociaciones llevan años paralizadas.

También destacó que «un marco de resolución simple y utilizable» ayudaría a conseguir una economía «más competitiva» y, en esta línea, insistió en que las futuras normas de gestión de crisis bancarias que negocian la Eurocámara y los países de la UE deberían dejarles suficiente flexibilidad para garantizar que pueden resolver con éxito situaciones de crisis en bancos de menor tamaño.

En la misma línea, Laboureix afirmó que la simplificación «siempre debe ser un factor en un análisis de costes y beneficios» de cualquier legislación, pero advirtió de que estos procesos, además de querer acabar con «reglas redundantes», también deben «mantener los objetivos» de las normas.

La segunda parte de la frase es tan importante como la primera», advirtió el presidente de la JUR de cara a un ejercicio de simplificación legislativa que la Comisión Europea quiere acometer a lo largo de este año en varias fases y dentro de distintos ámbitos. EFE

asa/cat/psh