La Mostra extiende su alfombra roja al cine (y algunos fans ya guardan su sitio)

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Gonzalo Sánchez

Venecia (italia), 1 sep (EFE).- La alfombra roja del Festival de Venecia luce ya extendida y perfectamente cepillada en la víspera de que empiece la fiesta. Por delante, once intensos días de cine que muchos no querrán perderse, como un joven que lleva días acampado bajo el sol para asegurarse un lugar desde el que ver a sus ídolos.

La isla veneciana del Lido, donde tiene lugar esta prestigiosa exhibición cinematográfica, vive este martes una auténtica invasión de periodistas y apasionados del séptimo arte que cada año peregrinan hasta allí para poder disfrutar de la Mostra.

Todo parece listo: los operarios dan los últimos martillazos y retoques, ajustan algunos cables o se cercioran de que todo esté perfecto, desde la iluminación hasta la jardinería, mientras un gran despliegue de policía blinda la zona para seguridad de todos.

Pero el centro de la atención es la gran alfombra roja extendida a los pies del Palacio del Cine, frente a las aguas del mar Adriático, el lugar que cada tarde hasta el 12 de septiembre acogerá los grandes estrenos y por el que pasarán los divos y divas de Hollywood y del cine mundial.

Un puesto junto a la alfombra

Al lado del tapete, un joven italiano, Matteo Amistà, persevera en una resistencia numantina. Lleva cuatro días acampado, aguantando un calor terrible en su tiendita de campaña, con el solo objetivo de quedarse con el mejor lugar desde el que ver a sus ídolos. Su sueño es lograr un autógrafo de George Clooney y de Robert Pattinson.

«Mis abuelos y mis padres creen que estoy loco porque no es fácil estar al aire libre con 40 grados pero al final lo han comprendido y me lo han permitido sin problema», explica a EFE.

En los días que ha pasado a la intemperie por amor al cine ha gozado de la solidaridad de algunos comerciantes de la zona, que le permiten recargar el teléfono o ir al baño, pero la cosa ha mejorado ahora que algunos amigos ya han llegado al Lido y puede turnarse con ellos para ducharse o dormir en una habitación que han alquilado.

A un día de que empiece el certamen, el joven se muestra feliz de su gesta, de haber protegido a capa y espada la atalaya desde la que disfrutará de la alfombra roja veneciana.

A por el León de Oro

La 83 edición de la Mostra arrancará finalmente mañana miércoles para estrenar las obras de directores de todo el planeta.

Este año, la carrera por el León de Oro tendrá grandes nombres del cine, como Nanni Moretti, que regresa a la Mostra después de casi cuarenta años de ausencia; el maestro Werner Herzog, los británicos Danny Boyle y Martin McDonagh, el japones Hirokazu Koreeda, el francés Stéphane Brizé o el surcoreano Lee Chang-dong.

Muchas serán las estrellas que pasarán por el Lido veneciano, pero dos de las más esperadas son los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, de nuevo juntos como protagonistas, esta vez en lo último de Florian Zeller, ‘Bunker’, en la competición de la Mostra. O Clooney, que recibirá un León de Oro de honor.

La polémica nunca falta

Pero, dado que el cine y la política a menudo van de la mano, esta Mostra volverá a prestar atención especial a los avatares del mundo: la guerra, las migraciones, el clima o las tensiones sociales estarán bien presentes en las historias que se proyectarán.

Un año más, la cuestión que más indigna son los bombardeos en Palestina. Tanto que un grupo de directores e intelectuales, encabezados por la Nobel de Literatura Annie Ernaux y por el músico Roger Waters, han lanzado una petición pública para pedir al certamen la suspensión de todo acuerdo con el Estado israelí.

Esta tragedia llegará incluso a la principal categoría del certamen veneciano con la proyección de ‘Naza’, un documental rodado por dos de los directores de la oscarizada ‘No other land’ (2024), que promete demostrar la estrategia de destrucción de la Franja de Gaza.

Por eso, cabe esperar una Mostra bastante política que, de hecho, ya ha arrancado con una pequeña polémica sobre la tradicional rueda de prensa del jurado con la que suele inaugurarse el certamen.

La controversia estalló cuando el festival distribuyó un programa en el que no figuraba esta rueda de prensa inaugural, lo que fue visto por muchos como un intento de eludir las preguntas de los medios.

No obstante, tras un aluvión de críticas, Venecia ha repartido un nuevo programa actualizado en el que sí figura, calmando así las aguas antes de que -por fin- se encienda el proyector. EFE

gsm/agf

(foto)(vídeo)