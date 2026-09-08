La oficina de Netanyahu niega que Emiratos le advirtiera antes del 7 de octubre

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Jerusalén, 8 sep (EFE).- La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó que Emiratos Árabes Unidos le trasladara una advertencia antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en contra de lo afirmado por el periódico israelí Haaretz y confirmado por otro diario, el Times Of Israel.

En un breve mensaje distribuido en redes por su oficina, se afirma que «los informes de la prensa son falsos».

«No se dio ninguna advertencia al primer ministro desde los Emiratos Árabes Unidos antes del 7 de octubre», dice la nota, que añade que «si hubo alguna información relevante, se transmitió a través de canales de inteligencia entre los dos países».

Esta es la primera reacción del entorno de Netanyahu a la noticia revelada por Haaretz, según la cual el presidente de los Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed, advirtió a Netanyahu una semana y media antes de los atentados del 7 de octubre de que Hamás estaba planeando un ataque de gran envergadura.

La cabecera israelí, que reconstruye cómo se fraguó este intercambio entre ambos líderes tras una investigación basada en «decenas de fuentes en Israel y en todo el mundo, incluyendo altos funcionarios, así como grabaciones, documentos internos y correspondencia», afirma que la conversación se produjo por vía telefónica, duró 45 minutos y que fue desoída por Netanyahu.

Tras la publicación de Haaretz, el diario Times Of Israel indicó que había confirmado el contenido de la noticia con una fuente emiratí familiarizada con la conversación.

De acuerdo a Haaretz, Bin Zayed concretó que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, estaba fraguando un ataque que provocaría un gran derramamiento de sangre, desestabilizaría la región de Oriente Medio y socavaría los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes.

También estuvo presente durante la llamada un asesor cercano de Bin Zayed, un palestino que había emigrado años atrás de Gaza a Abu Dabi y mantenía fuertes lazos con la Franja.

Bin Zayed instó a Netanyahu a tomarse la situación «en serio», pero «para su sorpresa, sin embargo, el primer ministro israelí reaccionó con relativa calma», detalla el artículo de Haaretz.

El Gobierno de Emiratos afirmó este martes que ha compartido con Israel «toda la inteligencia relevante» cuando ha sido necesario, aunque evitó pronunciarse sobre una investigación de Haaretz. EFE

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