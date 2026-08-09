La OMS denuncia un ataque contra una de sus instalaciones en Ucrania

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Ginebra, 9 ago (EFE).- Un almacén con material humanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la ciudad ucraniana de Dnipró fue atacado y destruido este viernes, denunció el director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien reiteró su llamamiento a que las infraestructuras civiles sean respetadas.

El ataque no causó víctimas, pese a que el lugar había sido visitado poco antes por personal de la OMS y varios conductores para ayudar a sacar algunos de los suministros, indicó este domingo el director general en su cuenta de X.

«El equipo logró evacuar 130 de los aproximadamente 300 palés y abandonó la zona antes del ataque», añadió Tedros, quien señaló que el almacén contenía suministros médicos humanitarios destinados a centros sanitarios de primera línea.

El máximo responsable de la OMS insistió en que los ataques contra la atención sanitaria en Ucrania deben cesar «o de lo contrario se priva a la población de una asistencia que puede salvar vidas».

«Incluso las guerras tienen reglas, y una de ellas es que la salud debe ser protegida», concluyó el experto etíope.

La OMS no mencionó la procedencia de los ataques, aunque pudo tratarse de alguno de los diez que según el ejército ucraniano fueron perpetrados mediante drones rusos en esa jornada, afectando a seis distritos de la región central de Dnipropetrovsk, de la que Dnipró es el principal núcleo. EFE

abc/av