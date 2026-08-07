La OMS recomienda ensayos con la vacuna Erbevo para intentar frenar el actual brote en RDC

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Ginebra, 7 ago (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este viernes que sus asesores han recomendado que la vacuna Erbevo sea priorizada en los ensayos clínicos con el fin de intentar responder al actual brote del virus del Ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que ya supera los 4.000 contagiados.

La recomendación se emite después de que el grupo asesor técnico de la OMS sobre vacunas se reuniera el 31 de julio para analizar las distintas candidatas, concluyendo que los ensayos en animales muestran que Ervebo, fabricada por la farmacéutica estadounidense Merck, ofrecen «cierto nivel de protección».

Hasta ahora Ervebo está aprobada como vacuna para la variante Zaire del ébola, la más conocida y responsable de la mayoría de los brotes en las últimas décadas, pero el que actualmente sufre la RDC, con 1.850 muertos, corresponde a la más rara variante Bundibugyo, para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico. EFE

abc/rcf