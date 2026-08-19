La ONU pide a Zambia detener los «arrestos arbitrarios» tras las elecciones generales

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Nairobi, 19 ago (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó este miércoles a las autoridades de Zambia a cesar «los arrestos arbitrarios» tras las elecciones generales del jueves pasado, cuando once personas fueron detenidas en la capital, Lusaka, por una presunta «amenaza para la seguridad del Estado».

«Insto a las autoridades a que cesen los arrestos arbitrarios y a que garanticen plenamente el debido proceso a todas las personas detenidas», afirmó Türk en un comunicado.

El alto comisionado reclamó que todos los arrestos y procedimientos judiciales se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos, así como a la legislación interna del país.

«Los detenidos deben tener acceso a representación legal, así como a la comunicación con sus familias, ser tratados con humanidad durante su detención y ser presentados sin demora ante un juez. También deben tener acceso a recursos efectivos ante cualquier violación de sus derechos», remarcó.

«En esta coyuntura crucial posterior a las elecciones, es fundamental defender el respeto a los derechos humanos y garantizar que cualquier queja derivada de las elecciones se exprese y se aborde pacíficamente, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos», concluyó el funcionario de la ONU.

Después de la jornada electoral en Zambia, el Gobierno de Hakainde Hichilema informó de un operativo en el cual se detuvo a miembros de la coalición opositora Alianza Tonse Pamodzi («Todos Nosotros Juntos», en chichewa).

Según el secretario del Gabinete del Gobierno, Patrick Kangwa, «algunos de los individuos estaban vinculados a planes militares que implicaban a ciudadanos extranjeros y campos de entrenamiento», y añadió que se incautó «armamento militar de alta gama».

Kangwa agregó que en el lugar estaba presente el líder opositor y exministro Brian Mundubile.

Entre los detenidos figura Patrick Mwansa, esposo de Tasila Lungu —hija del expresidente Edgar Lungu (2015-2021), bajo cuyo mandato Mundubile fue ministro—, así como George Chisanga, portavoz de la formación de Mundubile, el Partido Nacional de Reconciliación por la Unidad y la Prosperidad (NRPUP).

La Comisión Electoral de Zambia (ECZ) declaró este martes al actual presidente Hichilema como vencedor de los comicios con un 60,5 % de los votos, muy por delante de Mundubile, quien consiguió un 37,9 % del apoyo.

Pese a su estabilidad, Zambia tiene una importancia estratégica y es uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, EE.UU. y la Unión Europea (UE) por su riqueza mineral y, en concreto, sus reservas de cobre. EFE

aam/pcc