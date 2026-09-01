La OTAN intervino ante posibilidad de entrada en Estonia de drones de origen desconocido

Compartir

2 minutos

Bruselas, 1 sep (EFE).- La OTAN hizo despegar este martes dos cazas turcos ante la posibilidad de que se produjera una incursión en Estonia de drones, cuyo origen por el momento no ha confirmado.

«En relación con la incursión aérea ocurrida durante la noche en Estonia, dos F-16 turcos despegaron de (la base aérea estonia de) Ämari en el marco de la defensa aérea de la OTAN en los países bálticos, ante la posibilidad de que se produjera una incursión de varios sistemas aéreos no tripulados procedentes de la frontera con Rusia», indicaron a EFE fuentes aliadas.

Agregaron que «aún no hay confirmación sobre la nacionalidad de los drones ni sobre posibles daños», y aseguraron que los F-16 «no entraron en combate» con los drones.

Unos drones errantes, probablemente lanzados desde Ucrania, provocaron alertas aéreas en el este de Letonia y la movilización de aviones de interceptación de la OTAN en Estonia en la madrugada del martes, según informaron las autoridades militares y los medios.

Las Fuerzas Armadas letonas emitieron una alerta aérea amarilla por una posible amenaza alrededor de las 02.00 de la madrugada hora local (23.00 GMT del lunes) para el distrito oriental de Ludza, seguida de una alerta naranja más grave para el distrito de Alūksne (noreste), que instaba a la población a refugiarse en el interior, detrás de al menos dos paredes.

Ambas alertas fueron levantadas en menos de una hora.

El dron o los drones en la zona de Alūksne ingresaron posteriormente en el espacio aéreo de Estonia, lo que desencadenó alertas aéreas en la mayor parte de la mitad oriental del país báltico más septentrional, que se prolongaron hasta aproximadamente las 05.30 de la madrugada (02.30 GMT).

La violación del espacio aéreo llevó a la movilización de cazas turcos de la OTAN desde la base de Ämari, señaló el coronel Uku Arold, jefe del Departamento de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas de Defensa de Estonia, citado por la cadena ERR.

En los últimos meses se han producido varios incidentes de drones que se han estrellado en los tres países bálticos, el más grave, el 7 de mayo, cuando dos vehículos aéreos no tripulados impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la localidad de Rezekne, en el este de Letonia.

Además, el pasado 14 de agosto un caza de la OTAN derribó un dron sobre Letonia, la segunda interceptación de este tipo después de que un avión francés de la OTAN derribara un aparato aéreo no tripulado a principios de junio. EFE

rja/ahg/lss