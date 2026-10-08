La petrolera argentina YPF controlara el 100 % de YPF Luz

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Buenos Aires, 8 oct (EFE).- La petrolera argentina YPF acordó este jueves comprar a BNR Power Investments su participación minoritaria en la compañía de generación de electricidad YPF Luz, por lo que la productora de hidrocarburos pasará a controlar el 100 % de las acciones de la empresa con foco en energías renovables y centrales térmicas.

«YPF acordó adquirir la participación accionarial de BNR Power Investments BV en YPF Luz para alcanzar el 100 % del capital de la compañía», dijo la petrolera en un comunicado.

En YPF Energía Eléctrica (YPF Luz) son socias YPF, con un 75,01 % de las acciones, y BNR Power -participada a partes iguales por la estadounidense GE Vernova y el fondo de inversión estatal chino Silk Road Fund-, que tiene el restante 24,99 % del capital social.

YPF acordó comprar esa participación de BNR Power por un monto de 430 millones de dólares.

YPF Luz, que opera desde 2013, tiene una capacidad instalada total de 3,8 gigavatios y abastece el 10 % de la demanda eléctrica de Argentina a partir de 17 activos, entre parques de generación de energía renovable y centrales térmicas, distribuidos en ocho provincias.

«YPF continúa creciendo para convertirse en una compañía energética de clase mundial y esta operación es un paso más en ese camino, que le permitirá a YPF Luz acelerar el crecimiento y potenciar sus capacidades, manteniendo su foco y especialización en el sector eléctrico y sumando valor a la propuesta energética integral de YPF», señaló Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF. EFE

nk/seo