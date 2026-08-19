La planta nuclear que comparten Croacia y Eslovenia recupera plena potencia tras lluvias

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Zagreb, 19 ago (EFE).- La central nuclear de Krsko, que Eslovenia y Croacia comparten al 50 %, vuelve a funcionar a plena potencia tras las lluvias y el descenso de la temperatura del río Sava, después de verse obligada a reducir su producción al 80 % la primera semana de agosto por la sequía y el calor.

Según comunicó este miércoles la central, situada en el este de Eslovenia, el retorno a la plena producción fue posible gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas de los últimos días y al descenso de la temperatura del río Sava.

«La semana pasada, cuando las condiciones mejoraron ligeramente, volvió a aumentar la potencia al 90 % y ahora, gracias a las precipitaciones registradas a principios de semana y a las temperaturas más bajas, está operando de nuevo a plena potencia», comunicó la central.

La central nuclear de Krsko, operativa desde 1983, cuenta con un reactor Westinghouse de 1.882 megavatios de capacidad nominal.

Las aguas del río Sava se utilizan para las tareas de enfriar los reactores de la central.

Croacia y Eslovenia se reparten a partes iguales la electricidad generada por la central, que cubre alrededor del 40 % del consumo esloveno y del 16 % del croata. EFE

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