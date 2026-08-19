La Presidencia de Ecuador confirma la muerte del director del CNI en un accidente en Kenia

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Quito, 19 ago (EFE).- La Presidencia de Ecuador confirmó la tarde de este miércoles en su cuenta de X el fallecimiento del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi-Contugi, y de su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.

«La Presidencia de la República del Ecuador expresa su profundo pesar ante el fallecimiento de Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia, y su esposa, Stephany Hollihan», señaló el Ejecutivo en un comunicado.

Hasta ahora no había habido ninguna confirmación oficial del deceso, aunque varías instituciones del Estado ya habían compartido mensajes de condolencias en redes sociales, como la Contraloría y la Defensoría Pública.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento), Mishel Mancheno, también lamentó la muerte de la pareja y recordó a Sensi-Contugi como una persona «comprometida, cercana y siempre dispuesta a servir a un país que amó profundamente», mientras que de Hollihan destacó «su sensibilidad y talento».

«A sus seres queridos los acompaño con todo mi cariño y con la certeza de que el amor que Michele y Stephany sembraron en vida sigue aquí», expresó Mancheno.

En señal de «duelo y respeto», la Asamblea detalló que la bandera del Palacio Legislativo permanecerá tres días a media asta.

La pareja perdió la vida este miércoles en un accidente que dejó siete fallecidos (seis pasajeros y el piloto), después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara a las 09.13 hora local (06.13 GMT) en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA).

La aeronave, un Eurocopter EC130 B4, cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro cuando se produjo el siniestro. Las autoridades kenianas abrieron una investigación para determinar las causas del accidente.

Sensi-Contugi, de 44 años, era uno de los funcionarios más cercanos al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y dirigía el CNI (antes CIES) desde enero de 2024.

Además, el funcionario tuvo también un breve paso por el Ministerio de Gobierno, cartera que encabezó entre abril y agosto de ese mismo año.

Antes de formar parte del Gobierno, Sensi-Contugi desarrolló su trayectoria profesional en el ámbito empresarial, con su desempeño en compañías dedicadas al plástico, el caucho y la biotecnología. EFE

af/cpy