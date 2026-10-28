La presidenta de Costa Rica emprende gira para visitar al papa y la Cumbre Iberoamericana

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San José, 28 oct (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, comenzará esta semana su tercera gira internacional, en la que tiene prevista una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano y su participación en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

Fernández tendrá su primera actividad oficial el jueves 29 de octubre, cuando participe en una audiencia con el papa León XIV, a lo que se suma una reunión con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, según ha informado la Casa Presidencial.

“Llegaré ante el santo padre con enorme emoción y humildad, llevando en mi corazón a Costa Rica y a cada familia que encuentra en Dios la fuerza para levantarse, luchar y seguir adelante”, expresó Fernández el pasado 23 de septiembre, cuando anunció su gira.

Fernández, una ferviente católica, agregó que “será un honor” recibir las palabras del papa y “pedirle que tenga siempre presente en sus oraciones a nuestro querido pueblo costarricense”.

La Presidencia costarricense aseguró que Fernández llevará al papa un saludo y el cariño de las familias de Costa Rica, país que en su Constitución Política, que data de 1949, establece la católica como religión oficial.

Después de su estadía en el Vaticano, la presidenta Fernández se trasladará a Madrid para participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre próximos.

El Gobierno costarricense no ha brindado más detalles de la gira de la mandataria ni información sobre otras reuniones, pero estará acompañada por el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, según confirmó a EFE el funcionario este miércoles.

Este es el tercer viaje internacional de Fernández desde que asumió la Presidencia de Costa Rica en mayo pasado. El primero fue en septiembre pasado a Colombia, donde se reunió con el presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, para afianzar las alianzas en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

El segundo viaje de Fernández fue el pasado 16 de octubre a El Salvador, donde se reunió con el mandatario de ese país, Nayib Bukele, con el fin de afianzar alianzas contra el crimen transnacional.

Fernández visitó la cárcel insignia del Gobierno salvadoreño, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que tiene capacidad para unos 40.000 presidiarios y donde se encuentran miles de pandilleros detenidos.

El Gobierno de Fernández inauguró tres días antes de su visita a El Salvador el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), una megacárcel para 5.100 presos inspirada en el modelo salvadoreño. EFE

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