La RD del Congo entrega un primer grupo de 15 prisioneros a los rebeldes del M23

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Nairobi, 7 ago (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) entregó a los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) un primer grupo de 15 prisioneros, en cumplimiento de las negociaciones de paz, confirmó este viernes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que facilitó la operación.

Se trata de la primera entrega conocida de este tipo según lo establecido en el acuerdo marco firmado el pasado 15 de noviembre en Doha, bajo los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23.

«Esperamos que esta operación brinde cierto consuelo a las familias que han estado separadas durante tanto tiempo de sus seres queridos», afirmó en un comunicado Olivier Chassot, jefe de la subdelegación del CICR en la provincia congoleña de Kivu del Norte (este).

La ONG también espera que esta medida «allane el camino para futuras operaciones de liberación de detenidos, tal como acordaron las partes durante varias rondas de negociaciones».

Las 15 personas liberadas -«todas ellas con consentimiento»- partieron de la ciudad de Beni, en la provincia de Kivu del Norte, la noche del jueves.

Esta mañana, tras desplazarse a través de la vecina Uganda, que «accedió a facilitar el paso», llegaron al territorio de Rutshuru, en la misma provincia, y fueron entregadas al M23.

La operación se llevó a cabo en coordinación con las autoridades sanitarias y «en estricto cumplimiento de las medidas de prevención del ébola», tras la declaración de un brote de esta enfermedad el pasado 15 de mayo en el este congoleño.

Estas medidas incluyeron la disponibilidad de una ambulancia de la Cruz Roja de la RDC, señaló el CICR, que no reveló detalles sobre la identidad de los presos liberados.

Plazo vencido

El Marco de Doha para un Acuerdo de Paz Integral del pasado noviembre abría el camino a un futuro pacto de paz para el conflicto en el este del país y, en él, tanto Kinsasa como el M23 reiteraron su compromiso de liberar a prisioneros, en línea con los mecanismos ya acordados en sucesivas reuniones celebradas en septiembre y octubre.

Más tarde, en otra ronda de negociaciones celebrada en abril en Suiza -a donde fueron trasladadas las conversaciones debido a la guerra en Oriente Medio-, ambas partes acordaron un intercambio de 477 prisioneros en un plazo de diez días (311 de M23 y 166 del bando gubernamental).

Sin embargo, ese plazo venció sin que se hubieran producido liberaciones y en medio de combates y de acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego.

El proceso de Doha se suma a los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, presenció el pasado 4 de diciembre en Washington la firma de un acuerdo de paz entre sus homólogos congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame.

El conflicto se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte, y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde 1998 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (MONUSCO). EFE

lbg/jlp