La rentable IA china agita la competencia de precios entre los gigantes estadounidenses

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La inteligencia artificial china, eficaz y rentable, está obligando a los gigantes estadounidenses a bajar sus precios, lo que amenaza su rentabilidad. Y los usuarios aprovechan esta competencia: un bar de Pekín ofrece incluso acceso gratuito a DeepSeek.

Para un uso intensivo de la IA, las suscripciones de tarifa plana ya no son suficientes. Se impone cada vez más la facturación por uso, basada en los «tokens», la unidad que mide la cantidad de texto que la máquina procesa y genera.

Para defender sus cuotas de mercado, los gigantes de Silicon Valley se ven obligados a bajar el precio del token: OpenAI, creador de ChatGPT, redujo en un 80% las tarifas de su modelo «Luna», y Anthropic, desarrollador de Claude, presentó un modelo similar a su sistema más potente, pero a mitad de precio.

DeepSeek, cuyo modelo V4 Flash encabeza la clasificación de uso de la plataforma técnica OpenRouter, anunció la semana pasada que tiene previsto un «aumento significativo» de los precios para los programadores.

Los usuarios pekineneses tienen otra opción: IA gratuita para los clientes en el AGI Bar (Artificial General Intelligence), punto de encuentro para desarrolladores, fundadores e inversores, decorado con referencias al auge de la IA en China y una carta repleta de bromas basadas en la jerga tecnológica.

«Es bastante habitual que los bares ofrezcan wifi gratuito con routers, así que yo ofrezco tokens gratuitos», explicó a la AFP el propietario del bar, Song De.

– Rentabilidad –

El bar situado en Zhongguancun, un barrio apodado el «Silicon Valley chino», aloja V4 Flash en dos imponentes estaciones de trabajo de Nvidia, sin necesidad de pagar a DeepSeek.

Song De, desarrollador independiente, es uno de los usuarios que está dejando de lado los modelos más caros, como el Fable 5 de Anthropic, para optar por alternativas más ligeras.

«Se pueden hacer muchas cosas con modelos más antiguos, de menor complejidad o con modelos de lenguaje reducidos», afirmó el analista tecnológico Jack Gold, fundador de J.Gold Associates.

Nuevos modelos chinos de IA, desde el Kimi K3 de Moonshot AI hasta la popular serie Qwen de Alibaba, están acaparando la atención como rivales del liderazgo de Anthropic y OpenAI.

Las dos empresas estadounidenses se están preparando para salir a bolsa, lo que significa que «necesitan empezar a obtener beneficios», explicó Gold a la AFP.

«No me atrevo a decir que se trate de una guerra de precios porque aún no hemos llegado a ese punto. Pero sin duda es una competencia de precios para intentar captar a más usuarios», agregó.

– «Cuanto más barata, mejor» –

Las empresas estadounidenses también están alimentando una competencia feroz que podría convertir la IA en una herramienta estandarizada e intercambiable: xAI, la empresa de Elon Musk, ha rebajado el precio de algunos modelos de Grok, mientras que Meta, la empresa matriz de Facebook, acaba de lanzar una opción de bajo coste, Muse Spark 1.2.

Para Leo Feng, fundador de la empresa china Cola.APP, estas rebajas son «una tendencia inevitable» para todos aquellos que venden algo distinto a los modelos de vanguardia más reconocidos.

«La causa fundamental es el rápido progreso tecnológico», explica a la AFP, y «esta bajada podría desencadenar un auge de las aplicaciones derivadas», rápidas y baratas de programar.

Max Liu, cofundador del sistema chino de gestión de agentes LobeHub, estima que «la forma más barata de IA se encontrará en el futuro en China».

«Esto empujará sin duda a Estados Unidos a seguir la misma dirección. Cuanto más barata sea la IA, mejor», concluye.

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