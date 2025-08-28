La SIP otorga el Premio Gran Amigo de la Prensa a la iniciativa argentina Redacciones 5G

Miami (EE.UU.), 28 ago (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció este jueves que otorgará el Premio Gran Amigo de la Prensa a la iniciativa argentina Redacciones5G por «su contribución al crecimiento y avance del periodismo y la industria de medios en las Américas».

La organización, con sede en Miami, destacó en un comunicado que el programa de formación de Telecom Argentina «impulsa la innovación y la adopción tecnológica en las redacciones mediante talleres presenciales y virtuales sobre inteligencia artificial aplicada al periodismo, contenidos centrados en audiencias, estrategias de redes sociales, marca personal y otras competencias esenciales».

Creado en 2015, Redacciones 5G tiene por objetivo facilitar la evolución y la adaptación de los medios a las nuevas tecnologías, para que exploten al máximo su potencial.

La SIP subrayó la Guía de Periodismo e Inteligencia Artificial, el boletín y el pódcast Redacciones5G como sus proyectos más destacados.

Pero también recordó que el programa ha trabajado «con más de 350 medios en Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia» y ha capacitado a miles de profesionales y estudiantes.

«Este reconocimiento premia una contribución concreta y medible: más capacidades, mejores herramientas y un ecosistema informativo que se adapta con rapidez a los cambios tecnológicos sin renunciar a la calidad», afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, en la nota.

La organización anunció además que concederá el Premio Transformación Digital al diario ‘El Economista’ de México por su iniciativa LANA (Laboratory for Automated News Analysis), «un asistente de IA integrado a la redacción que, a partir del archivo del diario, estandariza flujos, resúmenes con atribución, fuentes internas, y propuestas de temas, bajo guías editoriales/SEO y resguardos éticos».

Además, añadió que el Premio Sustentabilidad quedó este año vacante.

La ceremonia de entrega de los premios se realizará durante la 81ª Asamblea General de la SIP, del 16 al 19 de octubre de 2025, en Punta Cana, República Dominicana.EFE

