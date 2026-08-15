La UA alerta contra declaraciones de victoria prematuras tras las elecciones de Zambia

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Nairobi, 15 ago (EFE).- Los observadores de la Unión Africana (UA) alertaron este sábado contra anuncios de victoria prematuros «que puedan aumentar las tensiones», después de que el principal candidato presidencial opositor en las elecciones de Zambia, Brian Mundubile, se declarara vencedor antes de la publicación oficial de los resultados.

En un comunicado, la misión electoral conjunta de la UA y del Mercado Común para África Oriental y Austral (COMESA) instó a todas las partes «a mantener la calma, actuar con moderación, abstenerse de actos o declaraciones que puedan aumentar las tensiones» tras los comicios generales del jueves.

Así, pidió que se permita «que la Comisión Electoral de Zambia (ECZ) complete el recuento y la verificación, anuncie los resultados y utilice los mecanismos legales e institucionales establecidos para resolver pacíficamente cualquier disputa electoral».

Los observadores hicieron públicas sus conclusiones preliminares en una rueda de prensa en la capital, Lusaka, mientras la ECZ sigue con el recuento de votos, tras una suspensión temporal el viernes a causa de episodios de violencia contra agentes electorales en algunos distritos.

Esa suspensión fue criticada por el exiministro Mundubile, el único de los 13 candidatos presidenciales de la oposición con opciones de ganar frente al actual jefe de Estado, Hakainde Hichilema, que busca la reelección.

Mundubile se declaró además vencedor de los comicios este viernes, en base al recuento de su formación, la coalición Alianza Tonse Pamodzi (‘Todos nosotros juntos’, en chichewa).

Según la misión de la UA y COMESA, la suspensión y la declaración del opositor «contribuyeron a aumentar la desconfianza, la tensión política y los incidentes de violencia».

Asimismo, los observadores destacaron algunos retrasos por la llegada tardía de materiales y agentes electorales a los colegios y señalaron que la votación se vio interrumpida en al menos cinco centros debido a las protestas de los votantes por la lentitud del ejercicio.

Pese a estos incidentes, sin embargo, concluyeron que las elecciones se desarrollaron «en un ambiente generalmente pacífico y ordenado».

«La misión constató la transparencia en todo el proceso de votación», así como el «cumplimiento de los procedimientos electorales», indicó el comunicado.

Unos 8,7 millones de electores -de una población total de unos 22 millones- estaban llamados a las urnas este 13 de agosto en Zambia para elegir a su próximo presidente por un mandato de cinco años, además de la composición de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y de los gobiernos municipales.

Pese a la estabilidad que ha caracterizado al país durante los últimos años, Zambia tiene una importancia estratégica y se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea por su gran riqueza minera y, en concreto, sus reservas de cobre.

La ECZ tiene previsto anunciar el lunes los resultados de la elección presidencial, en la que, según la ley zambiana, si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos en una primera vuelta, debe celebrarse una segunda entre los dos aspirantes más votados. EFE

lbg/mgr