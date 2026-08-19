La UE alerta sobre irregularidades en el conteo de resultados de las elecciones de Zambia

Compartir

4 minutos

Nairobi, 19 ago (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (EU EOM, en inglés) en Zambia pidió este miércoles la publicación de «resultados desglosados» de las elecciones generales del 13 de agosto, al advertir de irregularidades en el recuento de votos, que «se deterioró significativamente» después de la suspensión del ejercicio durante unas horas el pasado viernes.

Hasta la suspensión, la EU EOM evaluó el recuento de manera positiva en el 43 % de los 64 centros donde sus observadores estaban presentes, pero, tras la aplicación y el posterior levantamiento de esa medida, «la conducta general de la tabulación de resultados se deterioró significativamente», alertó en un comunicado.

La Comisión Electoral de Zambia (ECZ) ordenó el viernes la citada suspensión tras registrarse incidentes violentos contra el personal electoral, que en algunos casos incluyeron el robo de urnas.

Según la EU EOM, en un gran número de casos, el personal de los centros de totalización no registró los resultados en la hoja de control tan pronto como fueron anunciados por el funcionario de escrutinio, tal como lo prescriben las regulaciones del proceso electoral.

Los observadores reportaron pausas prolongadas durante el conteo en casi la mitad de las mesas, mientras los funcionarios «parecían esperar y recibir instrucciones de la sede central de la ECZ antes de anunciar los resultados».

También consideraron que una «fuerte presencia militar» tras la suspensión «resultó intimidante» y provocó que los interventores de los partidos políticos y observadores ciudadanos abandonaran los centros de votación.

Asimismo, los observadores recibieron informaciones sobre «incidentes violentos», incluyendo, por ejemplo, un ataque contra un centro en el barrio de Makeni, en Lusaka, la capital, donde un grupo armado se llevó casi todos los formularios de resultados el día 15.

La misión criticó además que la ECZ decidió no publicar resultados desglosados —una medida importante de transparencia en los procesos electorales—, y declaró las cifras preliminares en medio de la madrugada del martes.

«La EU EOM reitera su llamamiento a la máxima transparencia (…) y recuerda el beneficio para la construcción de confianza que supone la publicación de resultados desglosados, detallados mesa por mesa», concluyó.

Críticas de expertos

La misión de la UE lanzó este mensaje después de que el reconocido politólogo británico Nic Cheeseman, especializado en democracia y procesos electorales en África, alertara el martes en un artículo que los resultados de Zambia plantean «serias dudas».

Esto se debe a la discrepancia «extraordinaria» entre la participación registrada en los comicios presidenciales y en los legislativos, respectivamente, en algunos colegios.

Según el análisis de Cheeseman, publicado en el portal The Africa Report junto con su colega Nicole Beardsworth, en los casos más extremos entre 16 circunscripciones evaluadas, la diferencia entre estas dos variables llegaba a superar el 40 %, lo que está considerado como un «signo de alarma que requiere investigación».

Estas 16 formaban parte de al menos 27 circunscripciones —todas ellas concentradas en bastiones del oficialismo— en las que la participación en las presidenciales superó el 80 %, en contraste con la media del 57 % registrada a nivel nacional.

La ECZ declaró al actual presidente zambiano, Hakainde Hichilema, como vencedor de los comicios con un 60,5 % de los votos, muy por delante de su principal rival, el exministro Brian Mundubile, quien consiguió un 37,9 % del apoyo.

Zambia tiene una importancia estratégica y se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, EE.UU. y la UE por su riqueza mineral y, en concreto, sus reservas de cobre. EFE

aam/lbg/mgr