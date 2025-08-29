La UE congela reuniones con primer ministro kosovar por no respetar el Estado de derecho

3 minutos

Skopie, 29 ago (EFE).- La Unión Europea (UE) decidió suspender temporalmente los encuentros oficiales con el primer ministro en funciones de Kosovo, Albin Kurti, y sus ministros en la sede del Gobierno, al considerar que no respetó un fallo del Tribunal Supremo y, por tanto, ha vulnerado el Estado de derecho, informó este viernes la cadena TV Klan Kosovo.

Según una carta obtenida hoy por este medio, los jefes de las misiones de la UE informaron a Kurti que altos funcionarios europeos, así como representantes de países comunitarios, se abstendrán temporalmente de reunirse con él y sus ministros en el Gobierno.

«En interés de la estabilidad institucional y del respeto al Estado de derecho, los visitantes de alto nivel de los Estados miembros de la UE y de las instituciones de la UE se abstendrán temporalmente de mantener reuniones con el primer ministro en funciones y con los ministros dentro de las dependencias del Gobierno de Kosovo, hasta que haya un Gobierno con plenas facultades», señala la carta, según informa TV Klan.

La decisión se toma en respuesta a lo que la UE describió como un incumplimiento de la decisión del Tribunal Supremo kosovar del 25 de junio de 2025.

El Supremo anuló una instrucción administrativa firmada por el ministro en funciones de Finanzas, determinando que los ministros que también son diputados electos no pueden emitir tales regulaciones, ya que esto viola las disposiciones constitucionales.

Para poder emitir ese tipo de resoluciones, los ministros y el jefe del Gobierno deben renunciar a ser diputados, según establece la Constitución.

Albin Kurti también fue elegido diputado en las elecciones generales del 9 de febrero y mantiene ambas funciones.

En esas elecciones su formación nacionalista logró 48 de los 120 diputados del Parlamento, y necesita de aliados para poder gobernar una nueva legislatura.

Su gabinete ha continuado en funciones desde el 23 de marzo, cuando expiró su mandato regular de cuatro años, insistiendo en que no puede haber un vacío en el ejecutivo.

El 26 de agosto, tras casi 60 votaciones fallidas, los diputados lograron elegir a un nuevo presidente del Parlamento, pero el proceso para investir un nuevo Gobierno comenzará oficialmente solo después de que se elija al último vicepresidente de la cámara, algo que se espera mañana.

Tras las elecciones de febrero, la UE ha instado a Kosovo, una antigua provincia serbia que proclamó unilateralmente su independencia en 2008, a priorizar la rápida formación de un nuevo gobierno.

Desde su independencia Kosovo ha mantenido estrechas relaciones con EE.UU. y la mayoría de países de la Unión Europea (UE) pero algunas decisiones de Kurti han enfriado esos nexos porque Washington y otras capitales europeas consideran que algunas de sus políticas generan tensiones étnicas.EFE

ib/bd/ll/lab