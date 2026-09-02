La UE convoca al enviado ruso tras «ataque» de drones en Alemania

afp_tickers

Compartir

2 minutos

La Unión Europea (UE) anunció este miércoles que había convocado al máximo representante diplomático ruso ante el bloque tras el incidente de un dron cargado con explosivos en el aeropuerto alemán de Leipzig en agosto.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, aseguró que este incidente presenta «las características de un acto de terrorismo respaldado por un Estado». Y anunció haber convocado al encargado de negocios ruso en Bruselas para protestar contra este nuevo «ataque híbrido» del que Alemania responsabilizó el martes a Rusia.

Berlín anunció medidas de represalia contra Rusia después del incidente en Leipzig, una plataforma militar clave para Alemania y para la OTAN.

Al término de una reunión de los jefes de la diplomacia de la UE en Wicklow, cerca de Dublín, Kallas aseguró que en breve varios países de la UE anunciarán nuevos medios de defensa antiaérea para ayudar a Ucrania.

«Nos ha alegrado escuchar hoy [miércoles] anuncios de Estados miembros [de la UE] sobre el suministro de sistemas de defensa antiaérea que llevamos tanto tiempo reclamando» en favor de Ucrania, dijo.

«Ataques híbridos» como los de Leipzig son «una señal de alarma para los países que no han sido muy firmes sobre este punto», añadió Kallas.

La intensificación de los ataques atribuidos a Rusia en Europa tiene como objetivo quebrar la unidad de los europeos en su apoyo a Ucrania, señalaron varios ministros de Relaciones Exteriores al margen de la reunión.

En este marco, la policía alemana anunció el miércoles la apertura de una «investigación por formación de una organización terrorista» tras un ataque el martes contra un puesto eléctrico cerca de una central térmica en el este del país.

El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció el martes un «nuevo error» de Alemania, país que se ha convertido en el principal apoyo financiero de Ucrania.

Rusia anunció este miércoles que convocará al encargado de negocios de Alemania al Ministerio de Relaciones Exteriores para protestar por lo que calificó como «acciones antirrusas» y tachó las acusaciones de infundadas y absurdas.

La policía ha identificado el ADN de dos hombres con pasaporte ruso sospechosos de haber llevado un dron con explosivos al aeropuerto de Leipzig, informaron este miércoles tres medios alemanes.

del-adc/ob/jca/cm/npm/dbh-an/ahg/dbh/ahg/erl