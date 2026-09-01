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La UE dice que no es el momento de «normalizar» la presencia de Rusia en el G20

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El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, consideró inapropiada la presencia del ministro ruso de Finanzas en la reunión del G20 que organiza Estados Unidos, y declaró que «no es el momento de normalizar» las relaciones con Moscú.

El ministro ruso Anton Siluanov se presentó sorpresivamente el lunes en la mesa en la que estaban reunidos una decena de delegados en Ashville, Carolina del Norte.

«Me parece que la posición de Europa es conocida», dijo Dombrovskis a la prensa este martes. «No pensamos que sea el momento de normalizar a Rusia» ni su presencia en estos encuentros, añadió.

«En lo personal, siempre me ha resultado incómodo tratar temas sensibles con representantes de regímenes que llevan a cabo una guerra y que diariamente matan a civiles», declaró el comisario europeo.

Siluanov se reunió el lunes con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anfitrión del encuentro.

El bloque europeo logró que el ministro ruso quedara fuera de la foto de familia.

Dombrovskis señaló que ha «presionado» a sus homólogos para que incrementen la ayuda financiera a Ucrania.

bys/mjf/nn/avl

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