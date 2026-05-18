La UE levanta sanciones contra los ministerios de Interior y Defensa sirios

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(Actualiza último párrafo con el número total de la lista de sanciones a día de hoy)

Bruselas, 18 may (EFE).- La Unión Europea (UE) anunció este lunes la retirada efectiva de siete entidades sirias de su listado de sanciones, entre ellas los ministerios de Interior y de Defensa, aunque renueva las vinculadas al régimen depuesto de Bachar al Asad hasta junio de 2027.

El Consejo, que reúne a los ministros del bloque, levantó hoy sus sanciones contra los ministerios de Interior y de Defensa de Siria, a los que se suman otras cinco entidades o individuos, pendientes de ser revelados tras su publicación oficial el martes.

El organismo decidió, no obstante, mantener las restricciones contra individuos y entidades vinculados al antiguo régimen, al considerar que sus redes «siguen conservando influencia y suponen un riesgo para el proceso de transición y los esfuerzos de reconciliación y rendición de cuentas».

El Consejo ya levantó en mayo de 2025 las sanciones económicas impuestas a Siria, con la excepción de las que se mantuvieron por «motivos de seguridad», entre ellas las destinadas a restringir la exportación de armas, de equipos para la represión interna y de bienes culturales históricos.

Además, el lunes pasado, los ministros de Exteriores de la UE pactaron reanudar por completo el acuerdo de cooperación con Siria, suscrito en 1977 pero parcialmente suspendido al comienzo de la contienda, en 2011.

Un total de 318 individuos y 51 entidades sirios aún figuran en la lista de sanciones de los Veintisiete, por la que se imponen la congelación de activos y la prohibición de que ciudadanos y empresas europeos les transfieran fondos, así como la prohibición de entrada o tránsito por la UE para los individuos. EFE

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