La UE planea un sistema de alerta temprana para evitar crisis migratorias como la de Ceuta

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Viena, 7 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) proyecta la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana y un refuerzo de la diplomacia con terceros países con el objetivo de prevenir y evitar crisis migratorias en sus fronteras exteriores como la registrada el pasado mes de julio en la ciudad española de Ceuta, ubicada en el norte de África.

Así lo aseguró el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, en una entrevista al diario vienés Kurier publicada este lunes, donde destacó que la gestión de las fronteras europeas necesita mejorar la capacidad de detección precoz ante incrementos repentinos de la presión migratoria.

Para el comisario, lo ocurrido a de fines de julio pasado, cuando más de 72.000 migrantes llegaron de manera inesperada a Ceuta, principalmente nadando o bordeando a pie los espigones de El Tarajal y Benzú, «fue una prueba de fuego» que se logró superar.

Esa crisis, que causó al menos 141 muertos, «sin duda fue una prueba de fuego para Europa y creo que la hemos superado», dijo.

Destacó que «ha funcionado bien» la cooperación con Marruecos para que la mayoría de las personas pudieran regresar, y que «España ha hecho un buen trabajo».

No obstante, admitió que aún hay «puntos débiles», pues la situación debería haber podido ser detectada antes en las redes sociales.

«Ahí es donde debemos poner el foco ahora», subrayó.

El político austríaco dijo esperar que una prevista reforma de Europol podrá «resultar de gran ayuda» y enfatizó que esa agencia de cooperación policial debe asumir un papel más activo, «especialmente en lo relativo a la vigilancia de las redes sociales».

También Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, podría adquirir un mayor protagonismo en el marco de una reforma este año.

En conjunto, se trata de «articular una especie de sistema de alerta temprana», indicó Brunner.

Al mismo tiempo, resaltó la importancia de estrechar la cooperación con países clave de tránsito y origen, algo que ya está en marcha, por ejemplo, con el acuerdo estratégico que Bruselas negocia actualmente con Marruecos.

El comisario aboga por condicionar un apoyo comercial y político de la Unión Europea a la implicación de terceros países socios en la lucha contra la migración ilegal, ofreciendo a cambio vías de migración legal vinculadas a las necesidades del mercado laboral europeo.EFE

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