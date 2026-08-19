La UNAM detecta intentos de trampa en examen presencial tras la crisis por el uso de IA

Compartir

3 minutos

Ciudad de México, 19 ago (EFE).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, aseguró este miércoles que la máxima casa de estudios de educación pública del país detectó intentos de trampa entre algunos de los aspirantes que presentaron examen presencial, implementado tras la crisis generada por el uso de inteligencia artificial (IA) en la polémica prueba en línea.

«Se detectó alguna falta que llevó a la suspensión, pero tienen derecho a que se revise y que ellos junto con las autoridades, los funcionarios de la DGAE (Dirección General de Administración Escolar), revisen la causa», afirmó Lomelí en una rueda de prensa.

El rector señaló dichas irregularidades luego de que se convocó a miles de aspirantes a repetir el examen en cuatro distintas sedes, una de ellas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, en donde hubo más de 30.000 asistentes y se identificó a 22 casos de presunta trampa.

Lomelí indicó que hubo «alteraciones» en el registro de las citas para presentar el examen de control y precisó que algunas personas «modificaron su comprobante» de inscripción al cambiar su nombre u otro dato.

«Alteraron el dato que originalmente se les proporcionó para descargar y con eso presentarse», en referencia al folio que recibieron los candidatos para solicitar su acceso al Examen de Control Presencial en las sedes de Guanajuato, Oaxaca, Baja California y Ciudad de México.

Explicó que hubo casos en que los aspirantes iban a los baños a «checar su celular», así como «intentos de llevarse las preguntas» y más tarde copiarlas.

Según el rector, este tipo de incidencias son recurrentes en el formato presencial.

«Si hubiera algún error atribuible a la universidad, pues será restablecido su derecho (a los aspirantes), por eso todas las citas se deben desahogar en esta semana para que estemos en posibilidad de que se resuelva antes de la publicación de los resultados», apuntó.

En ese sentido, informó que los resultados de esta convocatoria extraordinaria se darán a conocer durante el fin de semana del 29 y 30 de agosto.

Las declaraciones ocurren el mismo día en que concluye el examen presencial de control que la UNAM organizó para miles de aspirantes a licenciatura después de detectar irregularidades, uso de IA y resultados atípicos en su primer proceso de admisión completamente en línea.

La universidad convocó a cerca de 38.000 aspirantes a repetir presencialmente la prueba entre el 12 y el 19 de agosto, tras suspender temporalmente las inscripciones y rescindir el contrato con la empresa responsable de la plataforma utilizada en el examen digital.

La polémica ha generado diversas reacciones, entre ellas la de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien este miércoles afirmó que la UNAM debe realizar un nuevo esfuerzo de austeridad y reorientar su presupuesto para evitar que jóvenes se queden sin acceso a sus aulas. EFE

abz/jmrg /gad