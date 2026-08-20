La Universidad de Gante anuncia medidas contra instigador del linchamiento de Jason Arday

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Bruselas, 20 ago (EFE).- La Universidad de Gante ha anunciado la adopción de «medidas» contra Nathan Cofnas, un investigador postdoctoral de ese centro que instigó el linchamiento público del exprofesor de la Universidad de Cambridge Jason Arday, acusado de plagio y encontrado muerto a mediados de este mes en su domicilio de Londres.

«La universidad se toma muy en serio las recientes declaraciones públicas realizadas por un investigador posdoctoral de la Universidad de Gante sobre este asunto», dice en un comunicado, que añade que ha decidido adoptar «las medidas oportunas dentro de sus competencias y del marco normativo aplicable», aunque no precisa las acciones concretas.

En ese texto, publicado el miércoles, la rectora de la Universidad de Gante, Petra De Sutter, y el vicerrector, Herwig Reynaert, se declararon «consternados» por ese fallecimiento de Arday que, según afirmaron, ha afectado profundamente a la comunidad académica.

Por su parte, el polémico profesor estadounidense Cofnas dijo este jueves a través de una red social que ha sido suspendido por la Universidad de Gante.

«Casi con seguridad me despedirán. La decisión fue tomada por la rectora Petra De Sutter, una exlíder del Partido Verde», indicó.

Cofnas, que ha hecho sonadas declaraciones cuestionando la capacidad intelectual de las personas negras, promovió las acusaciones contra una parte de la producción académica del profesor Arday y apuntó a las supuestas coincidencias entre su tesis doctoral y trabajos anteriores de otros autores.

Por su parte, la Universidad de Gante indicó ser consciente de «las preguntas e inquietudes» que rodean este asunto y comprender «que ha afectado a muchas personas» y dijo querer aclarar «cómo está gestionando la universidad esta situación».

En primer lugar, señala el comunicado, «la Universidad de Gante está consternada por el fallecimiento del profesor Arday. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, colegas y estudiantes».

A la vez, el mismo centro subrayó que aboga por «el respeto a la dignidad humana», que se opone a «la discriminación, el odio y el racismo» y que concede «gran importancia a la libertad académica y al debate académico abierto, incluso cuando se expresan opiniones controvertidas».

Sin embargo, matizó, «esa libertad no es ilimitada; conlleva responsabilidad y puede verse restringida para proteger los derechos de los demás».

«No deseamos anticiparnos a posibles decisiones en esta fase, a fin de mantener la objetividad. Es importante actuar con transparencia, respetando al mismo tiempo la confidencialidad inherente a los expedientes de personal», señala el mismo texto.

La universidad consideró, asimismo, que la muerte del profesor Arday «invita» a la reflexión.

«Esperamos que lo sucedido sirva de aprendizaje sobre cómo nos tratamos unos a otros, tanto dentro como fuera del ámbito académico, especialmente cuando las personas se convierten en objeto de controversia pública», concluye el comunicado. EFE

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